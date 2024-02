Verdi, como Beethoven

Vayamos por partes. Comparar a Verdi con Beethoven es más bien un titular pensado para inducir a la lectura. De todas maneras, sirva esa frase atrayente para indicar que podemos encontrar algunas semejanzas entre La forza del destino verdiana y Fidelio, la única ópera compuesta por el genio alemán. Veamos.

Ya, en la Obertura de La forza, Verdi predispone al espectador a través de tres acordes, repetidos, y que, en cierta manera marcan el concepto de Destino, un concepto que, musicalmente y desde la Quinta Sinfonía de Beethoven, aparece simbolizado por cuatro acordes. Basta recordar el incipit más famosos de la historia de la música: «Ta, ta, ta tá». Si bien es cierto que Verdi no utiliza cuatro notas, sino tres, no es descabellado pensar que a la hora de escribir esa obertura tuvo presente la Quinta beethoveniana. Se non è vero, è ben trovato.

Pero hay más. La heroína de la ópera de Beethoven, la que lleva el peso de la acción, se llama Leonora, que durante buena parte de la trama aparece disfrazada de hombre para no ser reconocida. Pues bien, en La forza del destino, la protagonista femenina también se llama Leonora y en una de las escenas aparece disfrazada de hombre. ¿Casualidades? Demasiadas, pues todavía queda una por señalar, la de la acción: la historia de Fidelio está situada en Sevilla y, cómo no, la de la ópera de Verdi también. De todas maneras, este hecho no es nada significativo pues en Sevilla se sitúan centenares de historias que luego fueron trasladadas a la ópera, bastaría citar, entre las más populares Carmen, Don Giovanni, El barbiere di Siviglia o Le noze di Figaro.

De todas maneras, tomemos esas semblanzas como un simple divertimento, sin ninguna base histórica o científica, solamente pretenden animar a asistir a alguna de las funciones que de La forza del destino nos prepara el Teatre Principal de Palma, desde hoy y hasta el domingo como parte de su temporada lírica.

Disfrutemos pues de los grandes momentos que Verdi nos tiene preparados como: La vergine degli angeli para soprano y coro, Al suon del tamburo que canta Preziosilla o el dúo Solenne in quest’ora.

¡Ah! Por cierto, Leonora es el nombre de protagonista femenina que más veces aparece en la historia de la ópera. El mismo Verdi tiene otra Leonora en Il Trovatore.