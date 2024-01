La doble huelga de Hollywood supuso tal desbarajuste que los Emmy de 2023 se han acabado entregando en 2024, pero al menos a principios de año: en nuestra madrugada del lunes, día 15, al martes, día 16 de enero. Convertidos por este giro de acontecimientos en antesala no solo de los Oscar, sino también de estos premios televisivos, los recientes Globos de Oro hicieron 'spoiler' de muchos vencedores.

De entrada, también 'Succession' fue condecorada como mejor serie dramática, igual que en los Emmy de 2020 y 2022. La canónica producción valió a Jesse Armstrong el premio a mejor guion y a Mark Mylod el de mejor dirección, en ambos casos por el episodio 'La boda de Connor', el de la muerte del patriarca Logan Roy, interpretado por un Brian Cox que perdió (como Jeremy Strong) el Emmy a mejor actor a manos de Kieran Culkin; el de mejor actriz fue más que merecidamente para Sarah Snook. Además, Matthew Macfadyen recogió su segundo Emmy al mejor actor secundario por esa irresistible sabandija llamada Tom Wambsgans. Las categorías interpretativas eran un duelo entre 'Succession' y 'The White Lotus', y de esta última salió Jennifer Coolidge con un segundo Emmy por su querida, siempre algo perdida, Tanya McQuoid.

Como también era de esperar, 'The Bear' se convirtió en mejor comedia con, ojo, su primera y no segunda temporada (es decir, no hay premios todavía para el famoso episodio 'Peces'). Su creador, Christopher Storer, no pudo recoger los premios a mejor dirección y guion por estar con covid, según explicó Ebon Moss-Bachrach (Emmy al mejor actor secundario) en rueda de prensa. Sí que subieron al escenario Jeremy Allen White y Ayo Edebiri para recoger los premios a, respectivamente, mejor actor y mejor actriz secundaria. El de mejor actriz recayó en Quinta Brunson por su papel en 'Colegio Abbott'; se convertía así, aunque parezca mentira, en la primera mujer negra en hacerse con esta distinción desde 1981, cuando lo obtuvo Isabel Sanford de 'Los Jefferson'.

Sin demasiada sorpresa, 'Bronca' fue considerada mejor serie limitada y sirvió a su creador, Lee Sung Jin, para recoger también premios Emmy a la mejor dirección y guion. Los protagonistas del pique del título, Steven Yeun y esa sorprendente Ali Wong, más celebrada hasta ahora por sus aptitudes puramente cómicas, tuvieron merecida recompensa. Ambos también habían ganado Globos de Oro hace unos días.

Algunas curiosas sorpresas

Entre lo quizá menos esperado, que no menos merecido, estuvo ese Emmy a mejor actriz secundaria para Niecy Nash-Betts por su papel en la miniserie 'Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer'. Era Glenda Cleveland, la vecina negra del 'carnicero de Milwaukee', ignorada sistemáticamente por las autoridades cada vez que avisó sobre los misteriosos hedores e incluso gritos que provenían del apartamento de al lado.

También llamó la atención el premio a mejor 'talk show', que muchos esperaban iría a parar al popular Stephen Colbert, pero acabó recayendo en Trevor Noah por su trabajo en un programa que dejó en diciembre de 2022.

Los mejores discursos

La primera ovación de pie de la noche fue para Christina Applegate (coprotagonista de 'Dead to me'), apoyada en un bastón por su esclerosis múltiple, pero con el buen humor para hacer algún chiste al respecto antes de presentar el premio a Edebiri. Su aportación fue más memorable que la mayoría de discursos. Llamó la atención la escasez de referencias a la doble huelga de 2023 (de la guerra Israel-Hamas, ni hablamos): tuvo que pasar una hora y diez minutos de gala para que alguien, o el premiado equipo de guionistas de 'Last week tonight with John Oliver', para ser precisos, recordara la cruda lucha vivida no hace demasiado.

También resultó emotivo el discurso de Paul Walter Hauser, premiado a mejor actor secundario por su rotundo papel de psicópata en 'Encerrado con el diablo': leyó sus palabras de agradecimiento en el móvil con mano visiblemente temblorosa. Kieran Culkin sorprendió dando las gracias a su madre por su infancia, "que fue increíble", entre casi lloros sinceros. "Es fácil actuar cuando estás embarazada, porque tienes las hormonas a cien", dijo su compañera de reparto Sarah Snook al recoger su Emmy, también visiblemente emocionada.

Un presentador efectivo

El actor de comedia Anthony Anderson (protagonista de 'Black-ish') relevó eficientemente al divertidísimo Kenan Thompson como anfitrión de una gala cargada de nostalgia. Entró al escenario colgando su abrigo cual Mr. Rogers, se sentó al piano y, acompañado por un pequeño coro, repasó temas principales de series con las que creció, como 'Good times' (cocreada por el recientemente fallecido maestro Norman Lear) o 'Corrupción en Miami', de la que cantó 'In the air tonight' (Phil Collins) con Travis Barker de blink-182 a la batería. A lo largo de la noche, Anderson contó con ayuda de su madre, Doris Bowman, cronometradora de los ¡veintisiete! discursos de una noche que, en parte gracias a Mama Doris, no se hizo demasiado larga.

El componente nostálgico cobró también forma de reuniones de series míticas, siempre con sus escenarios más icónicos recreados para la ocasión: Ted Danson, Kelsey Grammer, Rhea Perlman, John Ratzenberger y George Wendt volvieron al bar de 'Cheers'; a falta del gran James Gandolfini, Michael Imperioli se juntó con Lorraine Bracco en la consulta de 'Los Soprano', de la que acaban de celebrarse los 25 años desde su estreno. Se rindieron homenajes a emisiones tan diversas como 'Carol Burnett', 'Anatomía de Grey', 'Ally McBeal' o 'American horror story' (vía 'La dimensión desconocida'), y Tina Fey y Amy Poehler nos recordaron las dos gloriosas temporadas que estuvieron al frente del 'Weekend update' de 'Saturday night live'. Se trataba de pisar sobre seguro para hacer olvidar no tan lejanas tierras movedizas.

Elton John se convierte en un artista EGOT

Elton John se unió este lunes al selecto grupo de artistas que ha ganado los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo (un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony) adquiriendo con ello la categoría EGOT, tras haber ganado su primer Emmy por la transmisión de su concierto de despedida desde el estadio de los Dodgers (Los Ángeles, EEUU).

"Me siento increíblemente honrado de haberme unido al increíble y talentoso grupo de ganadores EGOT esta noche. El camino de este trayecto lo he llenado con pasión, dedicación y el inquebrantable apoyo de mis seguidores alrededor del mundo", aseveró la estrella musical en un comunicado publicado en redes sociales pues no se encontraba presente en la ceremonia.

El cantautor de 76 años recibió el Emmy al mejor especial de un programa de variedades por la transmisión en directo de su concierto de despedida 'Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium', presentado en Disney+. Con esto el autor de 'Cold Heart' se convirtió en el artista número 19 en lograrlo, junto a personalidades como Rita Moreno, Viola Davis, Mel Brooks o Andrew Lloyd Webber.

Hasta ahora Elton John ha ganado cinco Grammy, un Tony a la mejor partitura original por 'Aida' y dos Oscar por canciones de 'El Rey León' ('Can You Feel the Love Tonight') y 'Rocketman' ('I'm Gonna Love Me Again').