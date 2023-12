Dos mujeres, un hombre y un niño cantarán el Cant de la Sibil·la el próximo 3 de enero en la Seu de Mallorca, en una escenificación única en la que participarán también representantes de las catedrales de Barcelona, L’Alguer y València. Abierto al público, este concierto dará la posibilidad de conocer las distintas versiones y cómo ha evolucionado este canto en diferentes territorios del Mediterráneo.

Será el 3 de enero, a las 19 horas, cuando Esther Barceló, la Sibil·la mallorquina, interprete en la Catedral de Mallorca este tradicional canto junto a Mariona Llobera, de Barcelona, Noel López, de 11 años y de València, y Gabriele Catalano, Sibiller de L’Alguer. También participarán los Ministrils Ensemble Pau Villalonga, la Capella de la Seu, dirigida por Joan Company, y el organista Bartomeu Mut, en una actuación en la que Rafel Lladó se ha encargado de la escenografía.

“El año pasado tuvimos L’Adoració dels Reis. Este año, el acto y creo que es único, que no se ha hecho nunca, reunimos a las Sibil·les de las catedrales del Mediterráneo”, ha explicado el prefecto de Liturgia y Música de la Seu de Mallorca, Pere Oliver. “Será un acto espectacular, vendrán los Ministrils, canta la Capella de la Seu los interludios, y los mismos que se interpretan en L’Alguer se harán aquí, también otros propios de Mallorca. Creo que es un acontecimiento que uno no debe perderse porque quizás nunca más podamos escuchar a las cuatro Sibil·les. Puede ser muy interesante, sobre todo, ver cómo el mismo canto en diferentes lugares ha tenido su evolución. En Barcelona, por ejemplo, cada año un músico contemporáneo añade música a una estrofa de la letra, en València la canta un niño de la Escolanía y en algunos lugares no se canta dentro de la celebración litúrgica”, ha añadido Oliver.

Según el programa avanzado, Teodor Suau, decano-presidente de la Seu de Mallorca, dará la bienvenida. Después habrá una lectura del profeta Joel, el Anunci de la Trompeta de Sió, la procesión de Sibil·les, Toccatina y la presentación de cada una de las Sibil·les con sus interludios, para finalizar con In dulci jubilo.

Un día antes, el 2 de enero, a las 19 horas, tendrá lugar una mesa redonda con especialistas en este canto en las cuatro catedrales mediterráneas. Mosén Santi Bueno y Pere Lluís Biosca, en representación de Barcelona, Luis Garrido, de València, Giusseppe Calaresu, de L’Alguer, y Francesc Crespí, de Mallorca, serán los participantes en esta reunión, moderada por Pere Oliver.