La prèvia | Dos apunts musicals per aquestes dates

Avui és dia 1 de novembre, Tots Sants, i demà, dia 2, Dia dels difunts. Permeteu-me que faci dues recomanacions musicals que bé poden emmarcar-se en aquestes dates.

Per avui i tal com apuntava Joan Roca el passat dijous al suplement Bellver en abril d’aquest diari, convé recordar Victòria dels Àngels, ja que la soprano catalana, una de les grans del segle XX, hauria fet cent anys. I quina és la millor manera de tenir-la present? Doncs escoltant la seva veu. És per això que vos propòs anar a qualsevol plataforma musical i fer-vos amb el Pie Jesu del Rèquiem de Fauré, absolutament deliciós. I després, seguir amb l’Exultate Jubilate de Mozart, una altra joia o amb la cançó der Frederic Mompou Damunt de tu només les flors. Passareu gust, sens dubte.

I de cara demà, o bé anar a qualsevol dels Rèquiems musicals que existeixen: Mozart, Fauré, Brahms, Verdi... o, si voleu, escoltau la Cantata BWV 106 de Bach, coneguda com a Actus Tragicus i que el compositor alemany va compondre el 1707 a Mulhausen, quan només tenia 22 anys, amb motiu d’un funeral d’una persona coneguda. Una obra mestra, sens dubte (o Bach en té que no ho són?). La mort és present en tota la partitura, però sense tristor, ja que el morir és vist, per Bach, com una manera d’arribar al Paradís.

Victòria dels Àngels, Bach, dues personalitats que vull i sempre podem tenir presents. I si els voleu ajuntar, podeu fer-ho a través de l’ària Mein gläubiges Herze de la Cantata BWV 68, en un enregistrament fet en directe i dirigit per Yehudi Menuhin, quasi res!