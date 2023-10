Molt de Bach i més coses

Bach és el gran protagonista de les propostes musicals per aquest cap de setmana. Per començar, el trobarem al poble d’Alaró (11.30h), a l’església del qual, l’organista Miquel Bennàssar interpretarà la Toccata Dòrica BWV 538 entre altres peces d’autors com Xavier Gelabert, Jusepe Ximenez o Jean Peter Sweelinch, tot per celebrar els desset anys de la restauració de l’orgue.

També avui i a l’església de Sant Felip Neri de Palma (20h), la primera part de la integral de les Sonates i Partites del Mestre alemany escrites per a violí sol. Barry Sargent, el violinista americà resident a Sóller oferirà aquestes sis obres mestres en dues sessions, aquesta d’avui i la segona dissabte que ve. Un quart d’hora més tard (10.15h) i a l’església del Carme de Porto Cristo, l’Orquestra de Cambra de Mallorca interpretarà, a les ordres de Bernat Quetglas, dos concerts amb el segell Bach: el Concert per a violí BWV1052R i el Concert per a violí i oboè BWV1060R i entremig el Concert per a flauta, «La notte» de Vivaldi. Com a solistes: Olivier Charlier, Enrique Sánchez i José Maria Ferrero. Aquest concert es repetirà demà diumenge al Teatre de Llubí a les 19.30h. Si bé és cert que els melòmans gairebé podríem viure només de Bach, altres propostes ens surten a camí que també són recomanables. Per exemple la que avui tendrà lloc a l’Auditori d’Alcúdia (20h) i en la qual l’Ensemble Espai Sonor combinarà partitures de Britten i Brian Ferneyhough amb una lectura dramatitzada de les Metamorfosis d’Ovidi feta per Caterina Alorda. A les 20h, el Teatre Principal de Palma serà l’escenari en el qual es celebrarà el vintè aniversari de la coral de la UOM, Universitat Oberta per a Majors. I, tot i que no és el cap de setmana, dilluns comença la temporada de concerts de Studium a l’Auditori del Conservatori a Palma. La cita és a les 20.30h, i en el programa trobarem Anthems de Coronació de Haendel. Mitja hora abans, Mercè Pons explicarà les obres que s’interpretaran després. La sessió estarà dedicada a la memòria de Paco Forteza, el músic i lutier que ens va deixar fa uns mesos.