El grupo de baile urbano Mega Unity deslumbró este domingo con su coreografía Joker al público del Masters of Dance (MOD), cuya séptima edición tuvo lugar todo el día en el Auditorium de Palma. La veintena de bailarines del grupo francés quedaron finalistas en el último mundial de urban dance, que se celebró en Las Vegas. Y anoche demostraron en Mallorca por qué están entre los mejores. También fueron los ganadores del MOD 2021 y 2022 y en esta ocasión se subieron al escenario de Ciutat para participar sin competir, pero exhibiendo cómo se llega a tener una plaza en la selecta final del Got Talent America 2023.

El ganador del MOD este año en la máxima categoría, llamada Megacrew, fue el grupo italiano Barkada, mientras que en las otras se hicieron con el triunfo The Goners en la categoría All Styles, Dark Season en la Premium +30, Freshkos en la de Adultos, Locker Kids en la de Jóvenes, Muevelow en Junior y Los Fancy en Infantil. En cuanto al concurso que tuvo lugar por la mañana, destinado a alrededor de 4.000 aficionados, los ganadores en las diferentes categorías fueron Soulmate en la de Infantil, Nikas en Junior, LS Tribu Youth en Juvenil y The Same Soul en Adulto. En cuanto al premio al mejor coreógrafo de la jornada, recayó en el mallorquín Marc Amengual por segundo año.

El Masters of Dance es la competición de este tipo de baile más importante de Europa y acogió en esta edición a 1.640 bailarines de 3 a 60 años pertenecientes a 126 equipos de seis países, que son Francia, Alemaña, Italia, Gran Bretaña, Suiza, Andorra y, por supuesto, España, entre los que hubo 40 equipos de Mallorca.

Estilos de baile urbano

Dentro de la danza urbana se exhibieron todos los estilos que existen, entre los que destacan el hip hop, popping, dance house, breaking, uprocking, liquid dancing, tutting, waacking, krumping, comercial dance y el dancehall, aunque las coreografías mostraron una combinación de todos ellos dejando boquiabiertos a los espectadores en muchas ocasiones, sobre todo cuando a partir de las 20 horas llegó el turno de los profesionales.

El presentador del evento fue Raphael Mandon, de la asociación de danza urbana de Balears y dueño de la escuela Top Dance, mientras que los cuatro jueces internacionales que tuvieron que escoger a los ganadores fueron la española Vicky Gómez, ganadora de Fama, coreógrafa en Mira quién baila y profesora en Operación Triunfo; Glenn Hudson (UK) coreógrafo reconocido a nivel international, que ha trabajado con grandes artistas y lleva equipos de danza urbana al más alto nivel; Viki Cerceq (Eslovenia), bailarina y coreógrafa muy versátil; y Sonia Soupha (Francia), especializada en dancehall y una de las grandes figuras de esta especialidad a nivel mundial. El MOD del próximo año se celebrará el 7 de julio.