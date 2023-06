El 9 de maig, a Can Alcover, seu de l’Obra Cultural Balear, celebrarem l’acte de clausura del Centenari del naixement del pintor Gaspar Riera. En la coherència d’aquests dotze mesos dedicats a donar a conèixer l’obra d’un dels darrers grans paisatgistes del segle XX, on la seva Mallorca, tant la de la Tramuntana com la del Pla, han tornat a esser com un ésser viu, vist ara a la llum de més de trenta anys del seu traspàs, l’11 de juny de 1993, i que fa que, en la commoció de la seva mort, l’Ajuntament de Palma, essent batle en Joan Fageda Aubert i a proposta del grup municipal del PSM-Nacionalistes de Mallorca, per unanimitat va acordar dedicar-li un carrer a la ciutat, a la població de Sant Agustí.

L’objectiu que ens marcarem el mes de maig de l’any passat, de donar a conèixer la seva obra ens ha donat grans satisfaccions, per l’acollida, l’interès i la participació de centenars de persones a les exposicions realitzades, cada una d’elles totalment diferent de l’anterior, adequades al territori on exposaven gràcies a la feina que va realitzar Gaspar el llarg de total l’illa, que va pintar i retratar tal com era i com la veia en aquets anys seixanta i setanta.

Dotze exposicions i deu xerrades als pobles de Mallorca en permeten dir que la tasca està feta per la nostra part, que hem sembrat i donat a conèixer la seva persona i la seva obra i que, en la mesura que passin els anys vinents, aquest fruit creixerà i serà recollit sense cap dubte per la societat que ara ha quedat tan sorpresa i satisfeta per redescobrir aquest artista que tant sol va voler que quedes en el record la seva senzillesa, honestedat i estima a la Mallorca que va conèixer i viure.

Com a coordinador del Centenari, gràcies a tots i a totes per la vostra atenció i participació en aquest centenari, que ha estat uns dels aspectes que més ens han fet continuar una darrera l’altre les exposicions que hem anat desenrotllant. És clar que encara hi ha molts de fruits a recollir: l’edició del llibre de la seva obra, l’exposició a Palma on es pugui mostrar la gran producció que va realitzar no només en el camp de la pintura, l’edició de les memòries, la catalogació de l’immens arxiu fotogràfic, esbrinar d’una obra poètica en llengua castellana i catalana que ens sorprendrà, el nomenament de fill adoptiu per l’Ajuntament d’Estellencs, la culminació del procés de cessió a la Universitat de les Illes Balears dels seus arxius, donar a conèixer a les altres Illes de la nostra comunitat el paisatge de Mallorca i moltes més que aniran sortint.

«Vaig néixer pintor, vaig viure com a pintor, i us deman que em recordeu com el que vaig voler esser, un simple, senzill i honesta artista i pintor», en va deixar dit. Per tant, podem dir, de manera clara, Gaspar Riera, punt i seguint.