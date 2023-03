El mallorquín Kane Kwik compite en el Festival de Málaga con su cortometraje sobre la homosexualidad

Una de las pocas frases que se dicen en Reflections es «lo siento» y «quiere mostrar la sensación de traición a la familia cuando les cuentas que eres homosexual. Para unos es más fácil que para otros, pero es real», como explica el cineasta mallorquín Kane Kwik. Su cortometraje se ha proyectado este fin de semana en la sección oficial del Festival de Málaga y ha impactado con una historia coral narrada en off en la que pretende «invitar al público a reflexionar y que tome su propia conclusión sobre el colectivo LGTBI. Es casi más una película para quienes no lo son», añade este palmesano de padre francés y madre inglesa que estudió en San Cayetano.

El título significa ‘reflexionar’ y además ‘reflejo’ en inglés porque le gustaría «que el espectador también se ponga en la piel de los protagonistas». Y estéticamente «es una herramienta en el mundo de la imagen», el medio en el que Kwik se expresa y es reconocido como director de publicidad de audiovisuales. De hecho, en 2019 obtuvo el premio más prestigioso del sector, el Cannes Lions, el equivalente al festival de cine. Dos años después se embarcó en el guion del cortometraje empujado por el reputado director catalán de fotografía Jordi Planell. «Suelo trabajar con él y un día me dijo: ¿por qué nunca has contado la historia de tu homosexualidad? Yo tenía el gusanillo pero no me atrevía y esto ha sido una salida artística del armario», recuerda.

Cambio de guion

Cuando tenía el guion terminado y comenzó el proceso de casting, ocurrió algo inesperado. «En las charlas con los actores y chicos que no lo eran y que también se presentaron, muchos relataron cosas terribles que habían sufrido con su salida del armario. Al final, por desgracia, es una situación que debemos pasar todos. Hay gente a la que le va mejor y países donde es más fácil decirlo, como España, aunque en general sigue siendo un problema tremendo a nivel mundial», lamenta.

Por este motivo, «dos semanas antes de empezar a filmar», Kwik decidió «reescribir gran parte del guion para dar cabida a todos los testimonios que surgieron en el proceso de preproducción. Fue realmente bonito y constructivo», tal como destaca, debido a que pasó a contar la historia en la voz de todos, porque lo vivido es muy parecido, teníamos muchas cosas en común. Se creó una atmósfera de sensibilidad muy bella y mi película se convirtió en nuestra película».

Tanto el equipo técnico como el artístico del cortometraje se implicaron al máximo «para dar voz a los que no la tienen». Por eso considera «imprescindible dar herramientas a los chavales y chavalas que quieran hablar de su condición sexual y que no sea un impedimento para desarrollarse como personas», concluye quien tuvo como coproductores a Jordi Planell y Alyna Lopezguato y ha dedicado la película a su maestro Samuel Ríos Vallés, que ganó un premio en el Evolution Mallorca Film Fest y falleció hace un año en un atraco en México.