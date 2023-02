Andreu Muntaner i Darder, geólogo, divulgador y gran aficionado a la fotografía y a la historia de Mallorca, ha fallecido a los 96 años de edad, según ha comunicado su familia. "Siempre pienso en imágenes y sueño en blanco y negro", declaraba hace unos años este conversador de memoria prodigiosa.

Delicado de salud desde hacía unos meses, Muntaner ha fallecido este viernes. El velatorio tendrá lugar el próximo domingo, de 17 a 20 horas, en Son Valentí, y no se celebrará funeral por expreso deseo de Muntaner, ha dado a conocer la familia.

Destacado geólogo -participó en la construcción del Gorg Blau y Cúber, fundó la Societat d'Història Natural de Balears, inició en 1950 el estudio del Cuaternario en Mallorca y sus estudios fueron clave en la protección d'es Carnatge de Palma-, su pasión por la fotografía nació cuando contaba 14 años, "durante una excursión por la naturaleza", como recordaba él mismo años atrás.

La Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB), de la que Muntaner fue cofundador y presidente de honor, ha lamentado “profundamente”su pérdida.

Enamorado de la historia de la imagen de Baleares, Andreu Muntaner poseía más de 50.000 postales de Mallorca y un centenar de cámaras de todas las épocas, que fue atesorando de anticuarios y también de algunos particulares, "pocos, porque estos siempre se creen que se les estafa", comentaba. Entre sus objetos más preciados destacaba "una muy buena colección de daguerrotipos, material de Charles Clifford -maestro de la fotografía decimonónica- que da testimonio de la visita a Palma de Isabel II, un teleobjetivo fabricado en la Alemania rusa, un conjunto de cámaras estereoscópicas o un surtido de los primeros fotómetros".

En 2019 se estrenó un documental sobre él, dirigido por Albert Herranz y Ángel García y producido por La Perifèrica, que Muntaner asumió como un honor. "Siempre he sido muy crítico y sarcástico, es mi carácter, y también mi desgracia. Este estreno es mi funeral, yo ya no viviré mucho más", declaró entonces.

En una entrevista a este diario, lamentaba: "Esta Palma del siglo XXI no me gusta, no es la que yo conocí. Odio su egoísmo, con la gente solo pensando en el dinero".