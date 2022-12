Horacio Sapere «invita a soñar» en su intervención junto a Ramon Llull

Universum, substance, poèsie, utopie. Las cuatro palabras, los conceptos esenciales del artista Horacio Sapere en Poet’s room, vuelven a formar parte de una obra que «invita a soñar», como destacó de su intervención junto al sepulcro de Ramon Llull. Bajo el título Poéticas de la geometría. Llull-Sapere, fue inaugurada ayer en la capilla de la basílica de Sant Francesc, donde se encuentra la sepultura del filósofo mallorquín. Es la primera vez que una pieza contemporánea se expone en este espacio. «Es una vuelta de tuerca al proyecto madre, Poet’s room, que tras reposar durante mucho tiempo, me provocó una catarsis que me llevó a querer dialogar con lo luliano de forma directa en un sitio que me atrajese mucho, como este», explicó.

Lo hace con «una proyección digital de las cuatro palabras a cargo de Leo Sapere (su hijo) y donde el sepulcro es utilizado como pizarra. Los cuatro colores que las representan parece que flotan y debajo están las alegorías inacabadas sobre la geometría de Ramon Llull», señaló el artista. «Cuando borras los conceptos y los vuelves a escribir en distinto orden, aparece una pauta totalmente diferente. Busco lo que buscaba Lull en el Ars Magna, la combinatoria con la que quería resolver los problemas del día a día y de conciencia de la gente», según añadió quien opina que «los creadores tenemos muchas cosas en común con él». Otra pieza de la intervención artística es una nueva versión de la llamada Silla luliana. «En ella se produce una evolución formal porque he realizado los cuatro respaldos que la componen con vidrio de Gordiola, todo de forma muy extrañamente primitiva y mágica», en palabras de Sapere. Además, se puede ver la pintura Alegoría geométrica en blanco y negro y, en el claustro, una serie de 44 dibujos que introducen la obra situada en la capilla. La exposición, comisariada por Jaume Reus, estará abierta hasta mayo y tiene un catálogo con textos del filósofo Amador Vega, experto en Ramon Llull. Se han organizado visitas guiadas y un ciclo de conversaciones en el que se hablará de la relación de la obra de Sapere con el filósofo y teólogo, «fuente inagotable de pensamiento y reflexión capaz de ser visitado de manera ilimitada desde la contemporaneidad».