María José Montiel: «La música de Parera Fons es muy emotiva y está llena de mar, de miles de colores»

¿Qué conocía de su personaje, Catalina Homar, antes de que le ofrecierán este papel para L’Arxiduc?

La descubrí hace ya años, estando en la Cartoixa de Valldemossa, que visito siempre que voy a Mallorca. En una de sus salas vi muchas fotos del Arxiduc y también de Catalina Homar, una de sus amantes, así fue como supe de ella. Como amo Mallorca me hace mucha ilusión interpretar a una mallorquina. Hay una cosa que me seduce de ella, y es que cuando el Arxiduc le dio poderes los utilizó para ayudar a la gente trabajadora, organizó muy bien todo el tema de salarios, fue una gestora fabulosa que trabajó por los más desfavorecidos, las gentes del campo y la agricultura. No utilizó su poder para ponerse diamantes, que igual lo hizo, lo desconozco, porque también he visto fotografías suyas sin el sombrero de paja este que me pongo yo en la ópera.

¿Qué sentimientos afloraron al leer por primera vez el libreto de Carme Riera, Premio Nacional como usted y como Parera Fons?

Me ilusioné desde el principio porque es una historia verdadera, que sucedió. Cuando interpretas a alguien que ha vivido aquí mismo, que ha estado en esta atmósfera, que ha pisado estos paisajes, es algo muy enriquecedor y emocionante. A eso añádele la música de Parera Fons, la dirección escénica de Paco Azorín, cuya propuesta siempre está llena de imaginación y fantasía, la Orquestra Simfònica de Balears que tanto quiero, su director Pablo Mielgo, que siempre nos cuida a todos... Era un cúmulo de cosas que son muy importantes en mi vida. Quedé atrapada desde el primer momento.

¿Sintió lo mismo al escuchar la música que ha compuesto Parera Fons, con quien ya trabajó en María Moliner?

A mí la música de Parera Fons siempre me ha cautivado, me ha atrapado por los sentimientos. La suya es una música enormemente emotiva, hay mucho mar en su música, miles de colores, es como un cuadro impresionista. La música de L’Arxiduc, que tiene mucha parte sinfónica, te atrapa desde su primera escucha, tiene momentos de un lirismo maravilloso.