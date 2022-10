Ramon Canet: "Tengo necesidad espiritual de pintar"

Ramon Canet (Palma, 1950) no pinta con la idea de montar una exposición o pensando en quién verá su trabajo. Lo hace por una «necesidad espiritual de pintar» y partiendo de una idea plástica de lo que quiere crear. Este jueves por la tarde, el Taller i Galeria d’Art 6A inaugura Cartes, una selección de sus obras, de gran formato y la mayoría en blanco y negro, aunque con matices.

La de Canet es una de las exposiciones que la galería 6A ha programado para celebrar sus 40 años de actividad. Sus diferentes espacios exhiben la pintura sobre tela, sobre papel y cinco grabados del artista, todos en grandes dimensiones e impactantes. Y eso es lo que busca Canet cuando se reencuentra con alguna de sus obras años después, que le impacte.

«Son cuadros muy espontáneos, pero no en el sentido de la rapidez, a lo mejor estoy dos horas mirando la tela en blanco y después viene el momento de pintar, o no», explica el artista sobre el proceso de creación de estas obras. Una vez superado ese momento, el proceso es más rápido, debido al gran formato del cuadro, al grosor de los pinceles y la carga de pintura que necesita. «Es pensar mucho y pintar poco, en el sentido que debes tener claro lo que vas a hacer», añade sobre su trabajo.

Canet acude mañana y tarde a su estudio, pero para obras como las que ahora presenta necesita tener un «momento especial, de mirar la tela, de espera».

«Me preocupa mucho el oficio, el cuadro bien acabado, soy de formación académica y siempre me ha gustado el respeto a la pintura, al lenguaje pictórico. El oficio se nota con un lápiz y un papel», remarca el pintor, quien cree en la tradición. “Pintamos ahora gracias a todo lo que pintaron los que nos han precedido. Si no hubiera existido Miró y gente de aquella época yo no podría pintar lo que pinto. Pero tampoco si no hubiera existido Lucien Freud y otros figurativos y tan buenos. Creo que la pintura avanza, el arte en general no creo que progrese, avanza, y ahora tenemos la libertad, el alfabeto completo de la pintura”, destaca.

Canet desconfía del arte que surge de las nuevas tecnologías, no le trasmiten los NFT, comenta. “El arte tiene que tener alma y hay pintura sin ella”, concluye.