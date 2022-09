La novela ‘Ràbia’, de Sebastià Alzamora, gana el Premi L’Illa dels Llibres

La novela Ràbia de Sebastià Alzamora ha ganado el 12 Premi L’Illa dels Llibres, un galardón otorgado por votación popular.

Los lectores de L’Illa dels Llibres (revista y portal digitales especializados en literatura) son quienes han escogido la novela del escritor mallorquín, editada por Proa, como la mejor del último año.

L’Illa dels Llibres había seleccionado 15 títulos publicados entre agosto de 2021 y julio de 2022 y que están escritas o traducidas al catalán.

«Cuando acabé de escribirla, me sentí satisfecho, pero me inquietaba la pregunta de si habría lectores para una novela como Ràbia. Recibir ahora el Premi L’Illa dels Llibres com o resultado de la votación de los lectores es una bella respuesta a aquella pregunta», declaró Alzamora tras conocer el resultado.