Sa Pobla ensalza a Miguel Cardell, «un poeta con mucho swing»

El Festival de Jazz de sa Pobla, que desde el pasado 26 de julio celebra su 28 edición, se adentrará este jueves en la obra de Miquel Cardell, «un poeta con mucho swing», aplaude el director de esta cita musical, Pep Crespí. El homenaje al escritor y periodista llucmajorer, Premi Ciutat de Palma-Joan Alcover de Poesia en Català en 2011 por Les barques de la boira, se enmarca en el ciclo Literatura i Jazz y tendrá lugar en el Centre Cultural Sa Congregació, desde las 20.30 horas, con la participación del también poeta Antoni Gost —‘Toni Curro’, coordinador de l’Aula Poètica de la Fundació ACA—, el grupo musical Negrei3Colors y el propio poeta.

El ciclo Jazz i Literatura se estrenó el año pasado con dos espectáculos dedicados a Paul Auster y Joan Margarit, en las voces de Salvador Oliva y Joan Gomila, respectivamente. «Vimos que funcionaba y este año hemos querido repetirlo, con un gran poeta y a la vez amigo de este festival, Miquel Cardell», comenta Crespí. La relación entre el Festival de sa Pobla y Cardell viene de lejos. «El homenaje quiere ser un agradecimiento al apoyo que siempre nos ha dado, desde la primera edición. Como periodista y como público, Cardell siempre ha estado con nosotros, y algunos de sus poemas están dedicados al festival. Estábamos en deuda con él», subraya el director de una muestra por la que han desfilado a lo largo de su ya dilatada historia figuras de renombre internacional como Ravi Coltrane, John Scofield, Charlie Haden, Dave Douglas o Dave Holland.

«Es un homenaje que me emociona profundamente, porque al Festival de Jazz de sa Pobla lo conozco, lo quiero y lo he visto crecer. Me ha dado veladas memorables, como las de Charlie Haden y Dave Douglas, y sin duda es una iniciativa cultural sólida y bien hecha. Es un privilegio que hayan pensado en mí», confiesa Miquel Cardell.

En Sa Congregació actuará Negrei3Colors, grupo integrado por el contrabajista Tomeu Riera, el violonchelista Biel Fiol, el guitarrista Xavier Orestes y el también guitarrista y cantante Jaume Bergas, con quien Cardell mantiene una estrecha amistad que se remonta a los años 80. «Nos conocemos de la época de La Burot», recuerda Bergas en referencia a aquella provocadora banda que él mismo lideró antes de triunfar con Arde el Mar, grupo ganador de la quinta edición del Concurs Pop Rock. «Recuerdo sus inicios en Radio Nacional de España a les Illes Balears. Era una persona muy inquieta en las tendencias de vanguardia de aquel momento, y se encoñó con La Burot. Un día vino con la mesa y un técnico a nuestro local de ensayo, que estaba en un subterráneo, y allí nos grabó todas las piezas, usando una de ellas como cabecera para su programa radiofónico Ous i caragols», añade.

«Jaume Bergas es como de la familia —subraya Cardell—. Le he seguido desde sus inicios en aquel primer local hasta la actualidad. Es un músico que siempre se ha dejado guiar por su propia curiosidad. La libertad creativa ha sido una constante en su trayectoria. Ha sido coherente consigo mismo y capaz de no dejar de evolucionar».

Con motivo del poemario Els ponts de l’autopista, publicado por Cardell en 2020, Bergas recibió el encargo, de parte de su autor, de poner música a uno de sus poemas, La carretera dels presos. «Soy un seguidor de toda la obra de Cardell», reconoce Jaume Bergas.

Lucia Fumero, el próximo martes en el Festival de sa Pobla

Tras la actuación, este martes, de Alfa Mist, una de las grandes figuras del actual jazz británico, el próximo martes le llega el turno a Lucia Fumero. La pianista barcelonesa actuará a partir de las 22 horas en el Parc de Can Cirera Prim (cinco euros la entrada), acompañada por el contrabajista Martin Leiton y el batería Juan R. Berbín. En formato de trío presentará una colección de temas de su trabajo Universo normal. Entre sus últimos logros figuran el primer Premio de Jazz de Juventudes Musicales de España 2020 y el Premio a la Mejor Banda Emergente concedido por la Plataforma Jazz España.