Ricard Robles, responsable del Sónar: "En Mallorca hay un público que espera ofertas de música electrónica, vanguardia e innovación"

Codirector y fundador del festival Sónar, Ricard Robles (Esparraguera, 1965), nos cuenta cómo va a ser el próximo proyecto que tendrá lugar en Mallorca los próximos 16 de julio, 6 de agosto y 3 de septiembre en el Antiguo Aquapark de Calvià, en el mismo recinto donde se ha celebrado el Mallorca Live Festival.

Un SónarVillage a s’horabaixa es una propuesta musical en plena naturaleza inspirada en el formato del emblemático SónarVillage de Sónar Barcelona. Un encuentro organizado junto con Mallorca Live Festival que unirá a artistas del panorama internacional y local de la música electrónica.

¿De dónde surge la idea de unir dos festivales como son el Sónar y el Mallorca Live Festival?

Pues mira, es una idea que lleva ahí un tiempo rondando. Y con los años que hemos pasado de pandemia pues las ideas han tenido que congelarse y ahora nos parecía un buen momento para hacer un formato pequeño, con solo un escenario, unas 4.000 personas y colaborando las dos casas. Mallorca Live tiene ya un arraigo importante en la isla, es actualmente el motor con mayor previsión. La idea era hacer una propuesta que intentara darle un valor añadido a la oferta musical que hay en Mallorca. Obviamente, es mucho más amplia que la que había hace ocho o diez años, pero nos parece que ahora hay un público que espera estas ofertas de música electrónica, de vanguardia e innovación. Entonces la voluntad es esa, trabajar conjuntamente en una propuesta de formato pequeño y convertirlo en un atractivo cultural para la isla este verano.

El nombre del festival es 'Un SónarVillage a s’horabaixa', ¿por qué os decantasteis por este nombre?

Lo primero es porque Village es el escenario principal en Barcelona, va a ser al aire libre y más cosmopolita. Y s'horabaixa porque va a ser un horario de siete de la tarde a las tres de la madrugada, pretendemos que sea un encuentro social entre personas que tengan una inquietud musical.

En la página web donde se anuncia esta fiesta sonora se resalta que será en un espacio de naturaleza, ¿con esto buscáis crear algún tipo de ambiente en concreto?

Sí, este es el espíritu, un entorno amable y afable donde la naturaleza es un componente importante. Va a ser en un espacio semiurbano y semi cultural, la decoración se está trabajando para que todo pueda ir en armonía con el ambiente que queremos conseguir, que es un lugar al que te apetezca ir a última hora de la tarde a escuchar música y a desconectar.

Las fechas previstas son tres sábados del verano de 2022. ¿Qué podremos esperar de cada uno de estos días?

Son tres fechas como bien dices, la primera es el 16 de julio, que es la semana que viene. Y las otras dos, el 6 de agosto y 3 de septiembre. Lo que va a haber es una oferta musical en la que hay siempre uno o dos nombres de gran proyección musical, como Floating Point, Overmono o The Blaze, también otros artistas emergentes que empiezan a ser muy relevantes a nivel internacional, como Logic1000. Y por supuesto, los artistas locales que tienen ahora mismo más renombre y proyección en la isla. En definitiva, buscamos que sea interesante y acogedor para cualquier tipo de público que sienta cierto interés musical.

¿Por qué han elegido Mallorca como destino para esta expansión musical?

Nos parecía que el panorama musical de Mallorca ha crecido mucho en los últimos años, pero todavía había un espacio para una propuesta que contemplara esta música electrónica, más vanguardista e innovadora. La idea es añadir artistas internacionales que no figuran tanto en la isla, todavía hay espacio y públicos para esta música.

¿Qué valor va a aportar este conjunto de festivales a ambos?, ¿qué creen que puede aportar mutuamente?

Mallorca Live está ya arraigado a la isla y nosotros cada vez que viajamos siempre lo hacemos de la mano de alguien que conozca bien los públicos, las dinámicas, permisos... Es importante que el destino de Sónar siempre tenga sentido, que no seamos una franquicia que viaje con un modelo cerrado de fin de semana. Sino que cree una necesidad y una demanda en ese público local. Con los años, Mallorca Live conoce bien el ambiente, las inquietudes y las curiosidades de todo aquello que queda por hacer en la isla.

El día 24 de junio hubo varias quejas por la organización del Mallorca Live, ¿teme que esto vuelva a suceder?

La verdad es que no tiene nada que ver el formato, esto tendrías que hablar primero con ellos (Mallorca Live), que son los responsables del festival. El nuestro es un formato pequeño, son 4.000 personas, hay mucha amplitud, facilidades de aparcamiento... El tipo de aglomeración que se está dando en un evento de 20 o 30 mil personas, es muy particular y muy puntual. Además, esto le puede pasar a cualquiera, cuando todo el mundo llega al mismo tiempo, algo de cola y colapso se produce. Pero bueno, el formato de SónarVillage a s’horabaixa es muy diferente, son 4.000 personas en un horario de tarde-noche. Es más relajado, más amable y más reducido en toda su capacidad en los requerimientos logísticos de un festival.

¿Cuál ha sido el criterio qué han elegido para el cartel de artistas?

Como te decía cada día hay dos o tres nombres de gran proyección internacional, en el caso del 16 de julio con Floating Points y Overmono. Aquí nos movemos desde el house más comercial de la mano de The Blaze, al techno mas minimalista de Âme, o al caso de Floating Points que daría la cara más seria. Luego hay una segunda línea de artistas internacionales que están en un punto emergente, nos parece interesante que tengan su espacio. Finalmente, hay una tercera línea de artistas locales que no significa que sean de menos categoría ni mucho menos, todos tienen su propio espacio.

¿Todos ellos son artistas que no tenían cabida en el Sónar de Barcelona, o por el contrario ya han aparecido antes en algunos de vuestros carteles?

Todos los artistas que están en esa programación han estado en Sónar pero por una lógica muy sencilla, son 29 años de festival y ciento y pico de artistas cada año. Pero sí, lo relevante es que ninguno de ellos ha estado antes en Mallorca. Con lo cual, lo que se ha hecho es una selección musical lo más amplia posible atendiendo a la vocación del nivel cultural añadido de la isla con nombres que van a visitarla por primera vez.

Los artistas protagonistas del 16 de julio son Overmono y Floating Points, ambos de origen británico. ¿Por qué les han elegido a ellos?, ¿qué más podremos ver ese día en los escenarios?

Los hemos elegido porque Floating Points es un artista con una carrera muy consolidada y ofrece una propuesta musical ambiciosa y muy abierta a todo tipo de público. Y Overmono, yo creo que son la gran esperanza blanca dentro de la música de baile. Luego hay propuestas que se mueven en estilos musicales más diversos, desde músicas urbanas, la combinación de la música negra más clásica con la actual...

El aforo es de 5.000 personas, ¿la previsión es un 'sold out'?

Esto no lo sabes nunca con una primera edición, cuanta más gente venga, mejor. Creo que vamos a estar con una muy buena posición, pero claro, eso es difícil cuando no tienes una referencia. ¿Va a ser sold out seguro?, no lo sé, ojalá.

¿Qué tipo de público esperan recibir?

De todo tipo, el habitual de la música de baile de Mallorca, público que escucha este tipo de música desde hace años y como te decía al principio, público con inquietud e interés musical, que después de la pandemia decidan reunirse en un espacio con unas buenas condiciones acústicas, cómodo, fácil de llegar, con oferta gastronómica... Esperamos gente de todas las edades, desde más jóvenes hasta más adultos.

¿Cree que la masiva cantidad de extranjeros que hay en la isla será un punto importante del tipo de audiencia que habrá?

Esperamos que sí, que no sea solo público local, al que le cubriremos ese aspecto de necesidad en la isla. Sino que también sea un valor añadido y un complemento de calidad en Mallorca para los turistas, tanto si van a ver a artistas que son de sus países de origen, como si van a disfrutar de aquellos que no tienen la oportunidad de ver a menudo.

Una parte importante del festival va a ser la oferta gastronómica local, esta se realizará con la asociación Esment. ¿Dónde se encuentra la conexión entre la música y la comida?, ¿por qué han decidido apostar por lo local?

Esto lo teníamos en mente desde un primer momento, la oferta gastronómica tiene que ser algo que esté cuidado y más si trabajas con una asociación como Esment que tiene un valor social, eso es muchísimo mejor porque estás incorporando a otras comunidades. Y el producto local nos parece cada vez más importante por un tema de sostenibilidad, de dar a conocer la gastronomía del territorio y sobre todo de calidad.

Junto con Sergio Caballero y Enric Palau dirige el que ahora es considerado el festival de música electrónica más importante del mundo, después de tantos años, ¿siente algo de presión o nervios ante estos nuevos proyectos?

Siempre, cualquier propuesta nueva es un reto, porque hay una vocación cada vez que viajamos a otras ciudades de que aquello que hagas tenga sentido en la ciudad o territorio de destino. No somos una franquicia que se empaqueta, se desplaza, se desmonta y se larga. Sino que todo aquello que hagas contribuya a que mejores la oferta cultural de la isla, que sea más variada y que tenga sentido no solo para los turistas, también para los ciudadanos del lugar. Es sentir la humildad de que en una primera edición, siempre hay algo que mejorar y corregir. Tenemos una buena expectativa, pensamos que la calidad indudablemente la tiene, es inquietud e ilusión combinadas.

¿Hay previsión de nuevos proyectos de futuro?

Estamos ahora mismo con lo inmediato este verano que es Mallorca, y luego ya para el año que viene el 30 aniversario del Sónar en Barcelona que lo vamos a celebrar como se merece.