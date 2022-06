El alto de los Monty Phyton ofreció ayer monólogo ‘Last time to see me before I die’ en el Auditòrium.

El humor punzante y crítico del más conocido del grupo británico, que se ha hecho esperar en la isla porque la pandemia obligó a cancelar su espectáculo en 2020, arrancó aplausos y carcajadas del público que abarrotó la sala del Paseo Marítimo. El actor y comediante formó el legendario grupo Monty Phyton junto a Graham Chapman, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin; y es el único que queda vivo de los creadores de un humor surrealista que en los años 60 y 70 revolucionó la televisión en su país