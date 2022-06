John Cleese: «Monty Python éramos una democracia enloquecida»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Es John Cleese o John Cheese, Señor Queso?»

Mi padre nació en 1893 y era Cheese, Queso. Se lo cambió ligeramente a Cleese en la Primera Guerra Mundial. Yo nací Cleese y encima tengo intolerancia a la lactosa.

Promociona su show como «la última oportunidad de verme antes de que me muera». ¿Cumplirá?

Supongo que lo haré eventualmente. Todas las apuestas son favorables a que me muera algún día, aunque estoy disfrutando enormemente de la vida. Como dice la maldición china, «Ojalá vivas en tiempos interesantes».

Monty Python se burlaba incluso de la muerte de su compañero Graham Chapman.

Deberíamos dejar de ponernos tan estupendos cuando hablamos de la muerte, y aceptarla sin avergonzarnos. Una vez propuse a una audiencia qué harían si les propusieran por anticipado vivir la vida con el paquete completo, que incluye la muerte, y la mayoría estaban de acuerdo con el plan. Hemos de ser optimistas, porque además pienso que algo continúa después de que nos morimos.

Voy a estar en la primera fila del teatro, y soy un espectador exigente.

Excelente, entonces puede formularme alguna de las preguntas groseras que solicito a la audiencia. Me gusta cuando me preguntan «¿Por qué no puedes tener un matrimonio duradero?» o «¿No crees que eres demasiado viejo para esto y que deberías irte a casa?» Es más divertido en Europa que en Estados Unidos, donde siempre te piropean y aburren al resto del público.

El teatro estará lleno, pero quizá tenga que traducir algunos chistes.

Es imposible adivinar la reacción del público. Acabo de hacer dos galas en Portugal delante de 2.500 personas, y creo que las carcajadas son mayores o menores por nacionalidades. En Estados Unidos son más sonoras en ciudades sofisticadas como Seattle o San Francisco, y la respuesta del público es notablemente más silenciosa en el Medio Oeste.

Aquí debería representar ‘La Inquisición española’, el sketch de los Monty Python.

Muy buena idea, no lo había pensado. Gracias, la tendré en cuenta.

¿Qué le hace reír?

Los Republicanos de Estados Unidos. Los seguidores de Trump son terriblemente divertidos. El chiste del año es una de esas seguidoras que llevan tatuado el nombre de Trump, y le cuentan que su ídolo ha dicho que se puede agarrar a las mujeres por los genitales. Replica que «vale, pero no lo hubiera dicho si supiera que le estaban grabando».

Ni se le ocurra comprar una casa en Mallorca, estamos llenos.

Llevo tres años sin trabajar por culpa de la pandemia, pero la compraré si reúno el dinero suficiente. Mallorca es el lugar ideal desde donde contemplar cómo el resto del mundo se desmorona.

¿Siempre mira el lado positivo de la vida?

Siempre lo hago. En el mundo hay situaciones depresivas que te entristecen, como el desastre que sufre ahora mismo Ucrania, pero he aprendido que no les ayuda que te sientas triste por ellos.

Es cosa cierta que hoy no podrían rodar ‘La vida de Brian’, con la corrección política y la cultura ‘woke’.

No creo que en eso pueda darte la razón. Estoy adaptando La vida de Brian al teatro, como una comedia y no un musical. Solo tenemos problemas con un fragmento sobre Loretta, que en cuarenta años no fue polémico.

Es una escena que fascina a las periodistas de mi redacción, cuando Eric Idle dice que «A partir de ahora, quiero que todos me llaméis Loretta»

Nadie puso jamás una objeción, y de repente es un grave inconveniente. El humor es azaroso, ahora podemos decir «joder», que en otro tiempo hubiera derrumbado el cielo sobre nuestras cabezas.

¿Hay alguna frase de ‘La vida de Brian’ que no haya sido parafraseada en política?

Mi favorita, que es cuando Brian le dice a sus seguidores que «todos sois individuos», y le responden que «sí, todos somos individuos». Y luego, «todos sois diferentes», «sí, todos somos diferentes». Y «tenéis que resolverlo vosotros mismos», «sí, tenemos que resolverlo nosotros mismos».

¿Era usted el líder de la banda de Monty Python?

Oh, no, Monty Python era una democracia enloquecida, aunque los posibles líderes fuéramos Terry Jones y yo.

Salvo por la estatura, haría usted un gran Putin en el cine.

Jajaja. No acabo de entender por qué la mayoría de los dictadores miden 1,65. Ahí están Franco, Stalin, Napoleón, Gengis Khan. La excepción es Trump.