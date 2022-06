Cites musicals imprescindibles

Avui, dissabte, podem començar i acabar el dia amb molt bon peu, musicalment parlant. I és que de bon matí tenim una cita especial a Alaró, ja que el cicle Els Matins de l’orgue (11.30) ens proposa un concert especial i curiós, amb motiu del Quart Centenari de l’Oratori del Castell d’Alaró. D’aquesta manera, a l’església de Sant Bartomeu ens trobarem amb un grup de bons músics que acompanyaran l’organista titular Miquel Bennàssar Bibiloni en la interpretació de peces que van des de l’edat mitjana fins al segle XVI. Aquests músics són: Raquel Ribas (soprano), Bartomeu Payeras (xeremies, flautes, flabiol i cornamusa) i Miquel Bennàssar Bonnin (villa medieval). En el programa obres d’El llibre vermell de Montserrat, de Monteverdi, de Tielman Susato o del Còdex Robertsbridge, entre altres d’autors anònims. Cita important aquesta, que ens farà començar la jornada de forma molt artística.

I el capvespre, l’atenció musical posa la mirada a l’església de Santa Tereseta de Palma (21h), lloc en el qual l’Acadèmia 1830, dirigida per José Ferreira Lobo interpretarà la Simfonia número 4 de Gustav Mahler, en la solvent versió que en feu Iain Farrington, qui, no debades, treballa amb la sempre valorada Orquestra Aurora.

La Quarta de Mahler és una obra molt interessant, que alterna moments del tot inspirats (com el segon tema del primer moviment), amb altres més irònics (com les quatre notes diabòliques del segon), amb altres plens de lirisme (com l’inici de l’Adagio) i altres fins i tot plens d’ingenuïtat (com el quart moviment en el qual Mahler introdueix una veu femenina, per retratar la visió que té del cel un infant).

Per aquesta sessió, l’Acadèmia 1830 (que coordina Fernando Marina), compta amb la col·laboració de Maia Planas.

Cita atractiva per arrodonir una diada ben musical.

I això no és tot. Unes hores abans (18h), en el Monestir palmesà de Santa Clara, darrera oportunitat d’escoltar en directe l’Schola Gregoriana de Mallorca, que durant anys ha dirigit Sebastià Melià. Aquesta formació es desfà i s’acomiada dels melòmans que l’han seguida de forma puntual i interessada. El temps passa i sovint ens deixa notícies tristes que, per motius diversos són inevitables. Gràcies de totes maneres al director i membres que han portat encesa la flama del gregorià a Mallorca.

I per demà diumenge a Sa Congregació de Sa Pobla (19h), el Trio Cornucòpia, format per Sílvia Insa, Joan Sempere i Rafel Caldentey, intèrprets de cornos di bassetto, ens proposa un programa entorn de la relació entre Mozart i la maçoneria.