Cabot, un grupo con mucho 'Ofici'

Los hermanos Cabot, Josep y Miguel, voz y bajo, respectivamente, los guitarristas Pablo Alegría y Toni Pastor, y un nuevo componente, el batería Bernat Company, que sustituye a Joan Planas, son músicos con Ofici. Así se llama el nuevo disco del grupo Cabot, «un homenaje a todas aquellas personas con vocación por su trabajo», diez canciones que hoy han presentado en Xocolat, donde se han animado a interpretar una en acústico, como adelanto de los conciertos que preparan para el próximo verano.

«S’arquitecte s’imagina dins es cap com ho ha de fer. Quatre pautes ja li basten, m’encanta, joder què bé! Decisions que són per vida, ràpid i sense dubtar, l’has cagada si ara tries lo que no vulguis demà», canta la banda de Marratxí en el tema que abre un disco que ya está disponible en cedé y plataformas digitales.

Ofici es la suma de cinco nuevos cortes a los ya publicados en forma de EP en Premium (Blau, 2020), trabajo en el que incluían, por ejemplo, el citado S’Arquitecte. Así, desde un arquitecto pasando por una maestra o un músico a la hora de escribir, Ofici es una apuesta por lo artesano, en todos los sentidos, y la calidad. «Creemos que es un disco de calidad, hecho con oficio, no solo por las canciones, sino por la producción, los arreglos y las armonías de la mano de Toni Pastor, además de la masterización y las mezclas junto a Mateu Picornell», ha señalado Josep Cabot.

La filosofía y el concepto musical de Ofici también se refleja en el proceso de creación de la portada, obra de Toni y Mateu Bauzà (Estudi Bauzà) en la que también han participado Sice Lettering en la caligrafía y los fotógrafos Maria y Pablo de Komposit Studio.

En la agenda de Cabot figuran algunos conciertos a corto y medio plazo, como el del próximo domingo, a las 13.00 horas, en la clausura de la Fira del Llibre de Palma; el 23 de julio en Inca, junto a L.A.; y ya en septiembre, en el festival Cranc de Menorca.

Ofici es el segundo álbum en la discografía de Cabot, tras el aclamado Llengües, una tarjeta de presentación que les convirtió en un fenómeno dentro de la escena del pop en catalán y que les valió los elogios de público y crítica gracias a temas como Polítics inventats, Mala gent o La caverna.