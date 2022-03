Bartomeu Sastre reflexiona sobre dejarse llevar en la galería Fran Reus de Palma

Bajo el título Cada vegada estam més a prop, però no sé de què, Bartomeu Sastre (Palma, 1986) expondrá en la galería Fran Reus imágenes que le llevan a reflexionar sobre lo que nos rodea y cómo nos dejamos llevar, con motivo del Art Palma Brunch.

Aunque reconoce que el título de la exposición puede sonar ambiguo, la elección de las imágenes y de los materiales que ha utilizado tienen su conexión. Su intención es poner en duda que «la única manera de vivir es produciendo más y ganando más dinero», tanto individual como colectivamente.

En esta nueva colaboración con Fran Reus (Passeig Mallorca, 4), Sastre muestra «pequeños detalles» que llaman su atención «de manera casual». «Son una serie de imágenes que hago durante mi día a día mientras paseo por la montaña», explica el artista.

Alguna de esas imágenes están impresas sobre seda, «un material peculiar, que se hace poco a poco y durante mucho tiempo, que a la vez es una coraza del propio gusano que lo crea», remarca el artista.

Dientes de león y anémonas aparecen entre esas imágenes. «Pueden parecer imágenes inconexas pero tienen mucha relación con el título de la exposición, porque se dejan llevar», comenta durante un pequeño descanso del montaje en la galería.

En You can’t lower your guard, muestra una mantis con el color invertido y a gran tamaño. Con ella, Sastre quiere reflejar el «estado constante de alerta en el que nos encontramos a veces, en esta sociedad en la que no te puedes relajar», además de reflexionar sobre la «mala reputación», en este caso del insecto, cuando en realidad tiene su propia función.