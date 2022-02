«La política cultural que se hace en las islas es errática»

Diez años editando libros en Eivissa. ¿Podemos hablar de una aventura?

Sin duda, ya que no es fácil mantener un proyecto de esas características durante tanto tiempo, ni en Eivissa ni en ningún otro sitio. Por tanto, sí, algo tiene de aventura.

¿Cómo nació la idea de crear una editorial en las Pitiüses?

Siempre he sido un apasionado de los libros y la cosa nació no por una reflexión sino por un impulso, con una primera intención de poner en marcha una editorial on line, en la que se pudieran descargar libros; pero enseguida vi que era una quimera, así que a los pocos meses ya publicamos en formato papel. Siempre como Edicions Aïllades y alternando el catalán y el castellano, hasta que hace tres años decidimos que solamente publicaríamos en catalán, así que pusimos en marcha un nuevo sello, Ibiza Editions, con el que publicamos en español.

¿Y de qué depende publicar en una lengua u otra?

Del original. No traducimos, sino que publicamos en el idioma en el que nos llega la obra original.

¿De dónde les llegan mayoritariamente los originales?

De muchas partes, aunque apostamos por la proximidad. En Balears, y en Eivissa y Formentera en particular, hay mucho talento literario que queremos dar a conocer.

El nombre de Aïllades, ¿es una metáfora de isla o de aislamiento?

Las dos cosas. Primero indicamos que estamos ubicados en una isla, pero por otra parte denunciamos el aislamiento que tiene Eivissa. Los que en Eivissa nos dedicamos a la cultura nos sentimos aislados de las instituciones y administraciones de Balears. Desde Mallorca no se conoce nada o muy poco de lo que pasa en las Pitiüses. Se sabe algo del mundo de las discotecas y el turismo de moda, pero casi nada de lo demás. Los que formamos el pequeño tejido cultural de allí nos sentimos marginados. Vengo a Mallorca a menudo, primero porque me gusta, pero sobre todo para hacerme visible, para decir a las autoridades que allí también se hacen cosas. Es evidente que existe marginación y eso no me gusta.

Editorial ¿de Eivissa o desde Eivissa?

Buena pregunta. En principio no nos planteamos hacia dónde llegaríamos, pero teníamos claro el hecho de apostar por el talento ibicenco y darlo a conocer. Pero con el tiempo nos hemos abierto y, además de las clásicas colecciones de narrativa o ensayo de autores de las islas, tenemos otra, que hemos titulado Accent obert, en la que apostamos por las traducciones, en concreto hemos empezado con libros de poesía de autoras italianas, muy conocidas en su país pero que nunca habían sido traducidas ni al catalán ni al español. Así que también nos abrimos a dar a conocer talentos de otros lugares. Y todo desde Eivissa, pero no solamente para Eivissa.

Los editores mallorquines se quejan de que es más fácil que un libro editado en Cataluña llegue a Mallorca que al revés. ¿Pasa lo mismo con los libros editados en Eivissa?

Sí. Y todo viene motivado por la distribución. Deberíamos trabajar en la línea de disponer de una distribución que haga que todo lo que se edita en Balears llegue a todos los lugares de habla catalana como mínimo. Desde que estoy en el tema de la edición he vivido ese problema. Las distribuidoras potentes están en el Principat.

¿Existe o está por hacer la gran novela sobre Eivissa?

Se ha hecho muy buena literatura sobre Eivissa, pienso en los libros de Enrique Fajarnés Cardona, que a través de sus artículos y cuentos se acercó al espíritu de la isla. Pero esa gran obra de ficción está por hacer.

Si fue posible crear una marca de moda como Ad-lib, ¿por qué no hacer algo parecido con la cultura ibicenca?

Me encantaría poder hacerlo, pero es muy difícil. Hoy por hoy lo primero que debemos hacer es cambiar el concepto que existe a nivel mundial de relacionar Eivissa con la fiesta, las discotecas, la noche y las drogas de diseño. A partir de aquí otras cosas serán posibles, pero empecemos por cambiar la imagen de la isla, cosa que, con los representantes que tenemos actualmente en la administración, me parece imposible. Piense que no tenemos una Conselleria propia para Cultura, sino que está dentro de otra. ¿Cómo queremos trabajar bien la cultura si no disponemos de una administración que la estimule? A día de hoy no he hablado nunca con la directora de Cultura del Govern. Le pedí cita y al cabo de dos meses me mandaron al Institut d’Estudis Baleàrics. Un editor como yo, pequeño pero que se mueve en el mundo cultural, nunca ha sido recibido por un responsable cultural de la administración. Patético.

Una editorial como la suya ¿es autosuficiente económicamente?

Rotundamente no. Ya me gustaría llegar a ello, pero debo hacer otras cosas para pagar las facturas. No pido ayudas institucionales para poder vivir de los libros, sino para dar a la cultura el estatus primordial que merece. Y repito lo dicho anteriormente: la política cultural que se hace en las islas es errática.