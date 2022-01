Tomeu Penya: "Hay dos cosas que me emocionan, Rafa Nadal y escribir canciones"

«Con la misma emoción que un niño», Tomeu Penya arranca este viernes en el Teatre Principal d’Inca (a las 20 horas) su enésima gira, que en esta ocasión lleva por título Antologia y con la que recorrerá en los próximos meses buena parte de la geografía mallorquina y catalana, con parada en importantes plazas como Barcelona, Tarragona o Andorra.

Antologia es, como indica el título, una selección de algunas de las canciones que más gustan y de las que más orgulloso se siente Tomeu. «Tengo más de 360 canciones grabadas y aunque pueda parecer lo contrario, hacer la selección para este espectáculo ha sido fácil. He querido dividir el concierto en dos partes. En una se podrán escuchar aquellos temas que yo considero los mejores de mi carrera y que hacía años que no tocaba en las verbenas. Un concierto dura lo que dura y no siempre podía hacer todas las canciones. En la otra parte han entrado las canciones más conocidas y emblemáticas, las de fiesta y bulla, como Arrels o Illes dins un riu», explica.

El músico de Vilafranca, con 42 años de carrera a sus espaldas, sigue componiendo a diario, entregado a un oficio que cultiva con auténtica pasión. «Hay dos cosas que me emocionan sobremanera: Rafa Nadal y escribir canciones. Hace seis meses que estoy con una canción, que me está costando mucho. Es un tema sencillo, muy comprensible para el público, que seguro hará suyo, y de calidad. Tiene todo lo que les suelo pedir a mis canciones», subraya.

En el concierto de Inca, y también en los enmarcados en su gira Antologia, Tomeu Penya estará arropado únicamente por Simó Pocoví, el cantante del grupo Géminis. «Lo conozco desde que nací. Somos vecinos, así que crecimos juntos. Siempre me ha hecho los coros, y canta mejor que yo. Lo domina todo, tanto los graves como los medios y los agudos. Y además, conoce cada inflexión de mi voz», afirma.

La de Pocoví, se sincera Penya, siempre ha sido una de las voces que más le han seducido, como las de Llorenç Santamaria y Serafí Nebot (de los Javaloyas), sin olvidarse de otras procedentes de nuevas generaciones, caso de Juanjo Monserrat o las de los grupos Cabot y Horabaixa. «Hay muchas más, porque hay fenómenos, como Neil Young, James Taylor o Tom Jones, que siempre han sido una inspiración para mí», añade.

Con la edad, asegura haber ganado responsabilidad, siempre dispuesto a cumplir con el público que sabe que le quiere. «No puedo guardarme nada, lo he de dar todo en cada movimiento», reconoce. Preguntado si contempla la jubilación, su respuesta es clara: «¿Qué haría si mi vida desde los 15 años siempre ha sido la música? El día que acabe un concierto y no note el amor del público me retiraré de los escenarios».

En su agenda, además de los conciertos de Antologia figuran otros proyectos, como el estreno, en abril, de una nueva teleserie, Jasmine & Jazmbo, en la que pondrá voz a uno de sus protagonistas.