El cant coral, una mica més orfe

Des de diumenge, el món coral està més sol. I no només el coral, tot el món musical està de dol. I és que morí, als noranta-cinc anys, Manuel Cabero, un català universal.

La trajectòria musical del mestre començà de jove, però fou amb la participació a congressos internacionals de cant quan es va donar a conèixer, i, sobretot, quan el 1951 (ja fa setanta anys) fundà el Cor Madrigal, al costat de la seva esposa i professora de cant, Montserrat Pueyo.

Cabero portà el seu Cor Madrigal a les més altes fites de qualitat, alternant el repertori de referència amb el que li era més proper, el de compositors en llengua catalana, ajudant a treure d’arxius i biblioteques, obres fins aleshores, oblidades, en especial dels segles XVI, XVI i XVII.

El seu cor, però, no li va impedir seguir dirigint altres formacions ni fer-ne de noves. De fet, també fundà la Coral de Ciències de l’Educació i va recuperar l’antiga capella de música de Santa Maria el Pi, que va dirigir fins al 2005. El 2002 va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi.

Més enllà de Catalunya, la figura de Cabero ha esdevingut un referent. I, com no podia ser d’altra manera, també a Mallorca. Ell animà de forma clara i directe el sorgiment del món coral illenc. A través de la seva relació amb la Coral UIB i en especial amb Joan Company, Cabero va visitar Mallorca en moltes ocasions. Sempre deixant empremta i donant bons consells.

Ahir mateix, la Coral UIB feia un comunicat en el qual expressava la seva tristor per la pèrdua, afegint que Cabero «fou un referent del cant coral a tot Espanya i en especial a Catalunya, que des de 1992 és Director d’Honor de la Coral Universitat de les Illes Balears. Gràcies a ell la Coral Universitat de les Illes Balears va celebrar la primera gira, a Catalunya l’any 1978».

És aquest un bon motiu per recuperar les paraules que Joan Company dedicà al músic el passat novembre quan fou nomenat Soci d’Honor d’Aedcoro, l’Associació espanyola de directors de cor. Escrivia Company: «Amb en Manel i la seva esposa, l’enyorada Montserrat Pueyo, Baltasar Bibiloni i jo mateix iniciàrem els cursos de Cant Coral a Mallorca (1977), que no solament revolucionaren la vida musical mallorquina sinó que foren un referent pedagògic-musical a nivell estatal. Manel Cabero no solament és el patriarca de la música coral a Catalunya i d’arreu de l’estat espanyol, sinó que també és l’abnegat mestre de la moderna i nova escola de direcció coral que ha exercit davant milers d’alumnes de tota la geografia peninsular i de les illes atlàntiques i de la Mediterrània».