Jaume Sureda: "Nunca he perdido la ilusión en mi oficio"

El cantautor Jaume Sureda (Palma, 1959) rompe un largo silencio discográfico con Sureda, després de tot, un álbum ecléctico que incluye siete nuevos temas y tres revisiones de canciones de discos anteriores, como Son Canals, dedicada al barrio en el que nació, y que dejó hace años para instalarse en el de Santa Catalina.

La pandemia, una grave enfermedad y problemas personales han marcado un disco que le ha servido al autor de «ejercicio de introspección» y con el que se ha tomado «la osadía de hacer lo que me ha venido en gana».

«He jugado con sonidos que no tenían mucho que ver con lo que había hecho hasta ahora. En los últimos tiempos he escuchado producciones de Al Jarreau y George Benson, y en este sentido me he interesado por determinadas bases armónicas y por la sencillez, huyendo de artificios y virguerías», explica un músico que puede presumir de contar con 27 títulos en su producción discográfica.

El confinamiento derivado de la Covid 19 ha resultado fructífero para Sureda, que no ha dejado de componer y soñar con un disco que verá la luz en febrero de 2022. «Publicar nuevas canciones es un modo de estar vivo, y de pasárselo bien, porque yo en un estudio disfruto», confiesa.

En el álbum, cuyo interior y contraportada han sido diseñados por el pintor Manuel Coronado, han colaborado el también cantautor Joan Manel Escobedo (teclados y programaciones) y la cantante Lluisa Gaspar.

Si no fos, un tema «cantado desde el corazón»; Setembre, adaptación del clásico de Gilbert Bécaud Septiembre amor; De nit a la ràdio, «una bachata camuflada»; Frankestein; Champagne, interpretada en italiano e inspirada en Peppino di Capri; y la habanera La més vella son algunos de los cortes de Sureda, després de tot.

Sureda está deseoso de poder presentar el disco en directo, algo que hará con dos formatos, bien en acústico, con chello, guitarra, bajo y percusión, bien con banda, integrada por Noel Quintana (teclados), Bernat Company (batería), Albert Candela (guitarra) y Mita Bathaussen (bajo).

«Nunca he perdido la ilusión en mi oficio», afirma Sureda. «Si hay algo que une todos mis discos es mi voz, una voz característica, que siempre he intentado madurar y sobre todo, mejorar. Intento cantar cada vez mejor», subraya.

Sureda, hoy residente en el barrio de Santa Catalina, entró en la escena musical en 1975. «Empecé a actuar en el gimnasio del colegio Pío XII, donde estudiaba. Mi primer grupo fue Jovent, en el que tocaba el bajo, y en el 76 inicié mi carrera en solitario», recuerda un músico enganchado a «la magia» de los estudios y el cariño del público.