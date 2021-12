Carmen Machi: «El director quería que el público fuera de putas y eso es lo que ocurre»

Carmen Machi pisará el escenario del Teatro Principal el 8 y 9 de enero acompañada de Nathalie Poza, Carolina Yuste y Laia Vallés (al piano) con la obra Prostitución, montaje que estrenaron hace ya casi dos años y que sigue cosechando buenas críticas. Ellas dan vida a prostitutas con las que hablaron para preparar el montaje, que tiene el «sello de Andrés Lima», su director, Premio Nacional de Teatro en 2019. Machi se niega a dar su opinión sobre la prostitución, pero sí considera que es necesario escuchar a estas mujeres, respetarlas y protegerlas.

Machi y sus compañeras en esta obra participaron el trabajo de investigación previo a los ensayos durante más de un año y tuvieron conversaciones con prostitutas, material a partir del cual se armó la dramaturgia, explica la actriz. «Se trata básicamente de dar voz a las prostitutas que es algo que no suele ocurrir porque tampoco se les pregunta. La idea es que estén distintas voces, distintas maneras, distintos puntos de vista del gran tema que es la prostitución. Como dice nuestro director, él quería que el público fuera de putas y esto es más o menos lo que ocurre», resume Carmen Machi.

Prostitución mantiene un espíritu de cabaret en alguno de los momentos, «más revista que cabaretero», matiza Machi, para quien parte del éxito que tiene la obra se debe a que «se rompe esa cuarta pared» con el espectador, pese a que la pandemia les ha limitado en ese sentido. «Hay una relación directa con el público, sin filtro... Todo tiene algo de realidad», avanza Machi sobre lo que se podrá ver en el Principal de Palma.

La actriz se guarda para sí su opinión sobre la prostitución, pero tras dos años interpretando la obra, y sobre todo tras haber conocido a varias mujeres que la ejercen, asegura que el montaje teatral «invita a la reflexión muchísimo y es algo muy positivo lo que ocurre». «Yo creo que sales muy diferente de cómo entras y los prejuicios hacia la prostitución desaparecen bastante y te deja pensando en qué es lo que como sociedad no estamos haciendo bien», añade sobre la obra que la traerá a Palma.

En su caso, también ha experimentado cierto cambio a raíz de este proyecto. «Yo, ahora, veo una prostituta ejerciendo, una mujer que se dedique a la prostitución, y no veo a la prostituta primero, veo a la mujer, que es algo que antes te costaba ver más. Hay mucho prejuicio social y yo lo he tenido como todo el mundo, y el que diga que no, miente, porque estamos en una sociedad muy hipócrita, que funciona así. Realmente las prostitutas están muy estigmatizadas. Todo eso sí te cambia», analiza.

Como en anteriores trabajos con Andrés Lima, en Prostitución «hay un trabajo de investigación profundo», con el añadido que las actrices han ido en persona al territorio de las prostitutas, a los clubes, a los burdeles, a la calle, a los pisos para hablar con ellas. A partir de esos encuentros se creó el espectáculo, en el que cada actriz da vida a distintas mujeres.

Sobre qué hay que hacer con la prostitución, Machi no quiere tomar partido públicamente, porque considera que no hay una respuesta fácil y porque le convencen argumentos de distintos personajes que defienden posturas diferentes. «Si la gente las escuchara realmente, que nunca las escucha, no hablaría todo el mundo tanto. Depende de con qué mujer hables, te puede convencer», explica Machi sobre su experiencia.

En sintonía con lo de que Prostitución cambia prejuicios, Machi lanza una reflexión: «A mí lo que sí me gustaría, como mujeres, como seres humanos y como personas que tienen un riesgo en la vida, es que estuvieran absolutamente protegidas, cuidadas y respetadas, porque son grandes mujeres con las que yo me he encontrado».

La actriz compagina la representación de la obra con otros proyectos y asegura que «ha sido un año bastante intenso de trabajo» con rodajes de películas que se estrenarán en 2022. Está a punto de terminar el rodaje de Mañana es hoy, de Ignacio García Velilla, pero se estrenarán en breve La voluntaria, de Nely Reguera; Cerdita, de Carlota Pereda; Llenos de gracia, de Roberto Bueso, y también Rainbow, dirigida por Paco León, y Amor de madre, de Paco Caballero. Machi asegura que para las actrices maduras se están escribiendo «guiones extraordinarios» y rechaza con contundencia la afirmación de que a partir de determinada edad no hay proyectos. «No tiene sentido ahora mismo», añade y para muestra invita a fijarse en las actrices nominadas a los próximos Goya.