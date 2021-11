Love of Lesbian llegan a Estados Unidos para defender sus tres nominaciones a los Latin Grammy y, de paso, allanar el terreno para la gira que el próximo año los llevará a las salas de conciertos de ciudades como Los Ángeles y San Francisco.

"Siempre partimos de la premisa de que va a salir mal, entonces eso nos crea una coraza y protección porque todo lo que pueda pasar siempre será mejor", resume Jordi Roig junto a sus compañeros en la ciudad de Las Vegas (EEUU), donde se entregarán los premios más importantes de la música latina.

La banda española es candidata a tres galardones en las categorías de mejor álbum pop/rock (V.E.H.N.), mejor canción rock ('El Sur' Ft. Bunbury) y mejor canción pop/rock ('Cosmos (Antisistema Solar)').

"Es complicado para nosotros navegar en esto, otros lo viven de manera más natural", sostiene el vocalista de la banda, Santi Balmes, sobre la parafernalia que rodea al evento.

A pesar de que 'V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia la Nada)' es un disco que muestra la evolución de los músicos de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), con sonidos más potentes y colaboraciones de primer nivel, Balmes cree que la nominación es un reconocimiento de largo recorrido.

"Ha cambiado nuestro entorno, no nosotros. No voy a pecar de modesto, pero creo que hay unos cuantos discos que merecían estar nominados. Simplemente es que vamos siendo más conocidos, no a nivel de gente, sino de industria", explica el cantante.

Así, los autores de 'Allí donde solíamos gritar' opinan que el interés que han despertado en Latinoamérica ha contribuido a que la Academia Latina de la Grabación, institución radicada en Miami, se fije finalmente en su trabajo.

"Fue como la tercera vida del gato. Casi como una energía renovada cuando en España el circuito empezaba a ser monótono", describe Balmes, matizando que por "monótono" se refiere a un terreno de "no sorpresa".

"Luego lo lees y queda raro", rectifica.

Aunque el músico y también escritor defiende que Love of Lesbian sigue siendo "una banda que canta sobre lo que le pasa en las calles de Barcelona", los colores, acentos y sonidos del otro continente están influyendo más que nunca en las nuevas composiciones del grupo.

Y el público está respondiendo, pues la formación no olvida el concierto de 2018 en el que celebró su vigésimo aniversario ante 10.000 espectadores congregados en el Auditorio Nacional de México.

"No tenía sentido que la música estuviese viajando a otros países y nosotros nos quedásemos en la misma coordenada", recuerda Julián Saldarriaga.

Por el momento, el grupo ha viajado a Las Vegas con un consejo para disfrutar de los Latin Grammy, "si vienes a tomártelo en serio te vas a aburrir", y la intención de promocionar su gira por Estados Unidos, algo más importante que la palmadita de ánimo que suponen los premios.

En concreto, Love of Lesbian actuarán el 23 de marzo de 2022 en Sacramento, el 24 en San Francisco, el 25 en Los Ángeles, el 27 en Anaheim y acabarán el 29 de marzo en San Diego.

"A veces tienes cierto sentimiento de inferioridad o de ser un infiltrado que no va con todas las armas, si lo comparas con otros invitados que van con un séquito y entienden el lenguaje que hay que tener aquí", precisa Balmes.

Aunque están disfrutando del "sentimiento de camaradería" con otros españoles nominados que se han desplazado a Las Vegas como Rozalén, Fuel Fandango, Leiva y C. Tangana.

"Es especialmente fuerte cuando te encuentras a españoles al otro lado del charco. Allí lo das por supuesto", remata.