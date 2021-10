Giuseppe Verdi, el compositor innovador que fue emblema del Risorgimento a su pesar

Con el Año Verdi que ya está a punto de terminar como telón de fondo, el Club Diario de Mallorca acogió anoche la mesa redonda titulada con un expresivo Viva Verdi. Joan Roca, historiador, Arànzazu Miró, musicógrafa y antropóloga; y Bàrbara Duran, musicóloga y escritora, aportaron durante un animado coloquio sus visiones sobre el compositor Giuseppe Verdi. Como historiador, Joan Roca, situó al compositor en su contexto histórico. «Aunque sea un tópico, Verdi fue un hombre de su tiempo», dijo Roca quien recordó que el músico vivió cerca de 90 años: «Fue testigo de muchos cambios en Europa y en el mundo». Así, según relató Roca, Verdi vio grandes transformaciones en el mapa del viejo continente: el nacimiento de Alemania e Italia, la desaparición del Imperio Turco o la división de Polonia. En ese tiempo el ferrocarril hace el mundo más pequeño y, a nivel social: «Verdi nacerá súbdito y pasará a ser ciudadano. El liberalismo, será considerado subversivo para convertirse finalmente en sistémico».

Roca quiso subrayar que el «nacionalismo de Verdi es un lugar común que él utiliza para refugiarse tras una pérdida personal». En su opinión, la adhesión del compositor a esta ideología «era popular, no política». En cambio, el historiador se refirió al anticlericalismo de Verdi y a su aversión hacia la burguesía decadente y enriquecida. Esas fobias verdianas se reflejan en óperas como Don Carlo donde quien «recibe fuerte es el inquisidor». En cambio, es en La Traviata y Falstaff es donde «tira a matar» contra la burguesía. Liberal y progresista, «Verdi también era muy humano, y como tal tenía contradicciones. Su drama personal hizo que se sumara al proyecto político del Risorgimento y ser su emblema, a su pesar. », reflexionó Roca.

Arànzazu Miró centró su intervención en el tratamiento de la mujer en las óperas de Verdi. En opinión de la musicógrafa, Verdi construye personajes femeninos valientes y fuertes. Para Miró, la relación que Verdi mantuvo fuera del matrimonio con Giuseppina Strepponi hizo que éste se posicionara en contra de las convenciones sociales.

Miró citó algunas de las heroínas verdianas «que sufren a causa de transgresiones sociales». Gilda de Rigoletto, Azucena de Il Trovatore o Violetta de La Traviata tienen en común esa lucha o esa aceptación, según el caso, del mandato social o familiar. En cambio, Miró señaló que en Aida «toma fuerza la esfera política y los protagonistas se debaten entre la fidelidad familiar y nacional y el amor. La experta se refirió finalmente a cómo el trío femenino de Falstaff se ríe del protagonista y salen triunfantes: «Las mujeres son más listas y más valientes» en esta ópera.

Por su parte Bàrbara Duran centró su intervención sobre el compositor a través de cuatro experiencias. La primera de ellas cuando Julia Roberts, en Pretty Woman, acude a la representación de La Traviata y se emociona al verse reflejada en la historia de Violetta. La segunda, ocurre durante la visita de Duran al templo de Luxor, que semanas más tarde acogería la puesta en escena de Aida: «Sin duda es el escenario adecuado para la marcha triunfal en la que encontramos a ese Verdi escondido que había sido director de banda». Finalmente Duran mencionó haber llevado a sus alumnos a ver la representación de Nabuco en el Teatre Principal y recordó cómo les impresionó escuchar el coro de esclavos .

La ópera, en tiempos del italiano, dijo Duran, no era únicamente un género elitista si no también de «entretenimiento, una acontecimiento social que refleja el mundo soñado de las películas». «Verdi toca por primera vez la fibra emocional, te hace entender qué piensa y que siente el personaje. Con su capacidad de entrar en la psicología gracias a las tensiones y distensiones, Verdi es un innovador, aunque no como Wagner. Lo que hace Verdi es dar a las antiguas estructuras una nueva vida». La musicóloga también se refirió a la supuesta implicación política de Verdi: «No es cierto que escribiera ópera con un trasfondo político. Construimos narrativas alrededor de la música que pueden no ser inocentes como pasó con Wagner y los nazis». En este sentido Duran insistió en que una cosa «son las narrativas y otra es la música y eso demuestra el enorme poder que tiene la música», concluyó.

La velada, como no podía ser de otra manera, terminó con la música del maestro. El tenor José Manuel Sánchez interpretó la famosa La Donna e mobile de Rigoletto, acompañado por músicos de la Jove Orquestra de les Illes Balears y bajo la dirección de Joan Barceló; y la Coral de Felanitx, dirigida por Margalida Massutí, entonó Va pensiero de Nabuco, también conocido como el coro de los esclavos.

Aunque en el programa estaba prevista la participación del tenor Joan Laínez, éste no pudo acudir en el último momento debido a un problema familiar. «A las cinco de la tarde hemos llamado a José Manuel Sánchez y nos ha hecho a todos el favor de acudir en su lugar», comentó Pere Estelrich, coordinador del suplemento cultural Bellver de Diario de Mallorca, quien ejerció de presentador y moderador del acto.