El histórico editor Xavier Folch, fundador de Empúries en 1983 y que también fue un activo militante antifranquista, falleció ayer a los 83 años.

En su labor editorial, descubrió e impulsó a algunos escritores mallorquines, como Biel Mesquida, el felanitxer Miquel Bauçà o Sebastià Alzamora.

«Xavier Folch, amic, mestre, editor, homenot català sensible i lluitador en totes les trinxeres de la vida per la llibertat, la fraternitat i la igualtat , no t’oblidaré mai! S’ha mort Xavier Folch, un dels grans de l’edició a Catalunya», escribió Mesquida en su Twitter.

«Vaig tenir l’alegria de publicar amb Xavier Folch i Josep M. Castellet, al inicis de la col·lecció Poesia d’Empúries i Edicions 62. Era un home cordialíssim, amb una conversa de la qual sempre n’aprenies. I un referent clau de la cultura catalana dels últims 50 anys. Descansi en pau», escribió en sus redes Sebastià Alzamora.

Nacido en Burgos en 1938, se licenció en ciencias económicas por la Universidad de Barcelona, iniciando su trayectoria como editor en el año 1968 en Ediciones Ariel y siendo cofundador, en 1976, de la editorial Crítica, especializada en ciencias sociales.

En un acto de homenaje celebrado en 2008, cuando cumplió 70 años, rememoró cuando en 1983, junto con un grupo de amigos como Miquel Horta, a quien le acababa de tocar una quiniela, Pere Portabella, Enric Folch y el pintor Antoni Tàpies, decidieron unirse para crear una nueva editorial en catalán, Empúries, cuyo primer título data de 1984.

Folch recordaba los primeros libros que editó del poeta Joan Vinyoli, así como otros de un entonces novel Josep Maria Fonalleras o del valenciano Josep Palacios.

En declaraciones a Efe, el actual editor de Empúries, Josep Lluch, le ha considerado como un «editor imprescindible, porque al frente de Empúries hizo un papel muy diferente al de otros sellos del momento, al apostar por una editorial moderna con la prioridad de que conectara la cultura catalana con la modernidad internacional».

Folch fue también diputado por el PSUC en el Parlament catalán. Se encontraba escribiendo sus memorias con la colaboración de Jordi Amat.