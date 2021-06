La escritora y traductora afincada en Mallorca Laia Martínez López, más conocida como Laia MaLo, ha ganado el Premi Ciutat de Tarragona a la mejor traducción por Fites I y II, de Marina Ivànova Tsvetàieva. La obra será publicada por Edicions de 1984. Ayer publicó en las redes sociales la emoción que le causa recoger el relevo de la Musa de Plata del mallorquín Jaume Vidal Alcover, el nombre del galardón, quien «llevó a Cataluña el genio literario, la coralidad y el empuje» de las islas.

Destacó que «sin Mallorca, sin este premio-beca y sin Edicions de 1984 no estaríamos a punto de leer los versos de una de las autoras más fascinantes de la literatura rusa y universal en nuestra lengua». Y agradeció poder seguir trabajando en sus traducciones «gracias a la maestría de Gerard Adrover (que me acompañó para publicar las primeras traducciones del ruso) y la confianza de Lleonard Muntaner-Editor; de Ramona Pérez (que en su librería, Ágora, me posibilitó el encuentro con Selma Ancira (la brillante traductora de Tsvetàieva al castellano); y de Lluis Servera (que me ofreció las páginas de la revista Superna para ir publicando las primeras versiones)».