El mundo de la cultura despide a Aute

El mundo de la cultura ha hecho que en las redes sociales el nombre de Luis Eduardo Aute lata con fuerza después de que el cantante, pintor y poeta haya fallecido este sábado. Tanto es así que hasta han hecho sombra a la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciando una ampliación del estado de alarma.



A los 76 años el cantante nacido en Filipinas nos ha dejado, lo que ha provocado una cascada torrencial de mensajes que han llenado las redes sociales, sobre todo Twitter donde es tema del día, con sus canciones, poemas y pinturas.



Uno de los primeros en reaccionar ha sido el cantautor canario Pedro Guerra, quien le ha despedido con un "nosotros solo pasábamos por aquí, pero tu te quedarás para siempre". Y también Alejandro Sanz ha usado una frase de una canción de Aute para dar su despedida al "maestro": "Quien no tenga sueños que se disponga a tener dueños".







Agradecidos por ser el artífice de haber creado y cantado "tanta belleza en este mundo" se sienten los componentes de; mientras que, han confesado haberse quedado "sin palabras" para "describir el vacío" que deja Aute con su marcha.Por su parte, el músicoha lamentado no poder "ir a despedirse" de uno "de los imprescindibles", y la e ascritoraha llorado a su "querido y admirado" Aute, a quien ha calificado de "enorme", además de dejar "entre lágrimas" un enlace a una de sus canciones más emblemáticas, 'La belleza'.Paraeste sábado se ha ido "uno de los más grandes". "Su lucidez brillaba y señalaba el camino. Tuve la suerte de estar a su lado unas cuantas veces. Doy gracias a la vida por esa oportunidad. Yo trataba de aprender de él. De su honestidad, de su compromiso e independencia", ha dicho.El también cantautor, ha afirmado que "jamás" dejará de rendirle homenaje "ni de sentir" el "agradecimiento" por lo que ha hecho por él. "Con el alma en mil pedazos, adiós amigo. Adiós maestro", se ha despedido. Yha lamentado esta "gran pérdida" al tiempo que ha confesado su "admiración y respeto".Otros de los representantes de la música española comotambién han usado las redes sociales para decir adiós al que ha sido "un referente de varias generaciones". Un cantante también que acompañó en sus "noches adolescentes de azotea" al actor Dani Rovira.Asimismo,, y también se ha quedado sin palabras para decir adiós: "Me llevaré para siempre los momentos juntos en el escenario y fuera de él. Fueron de los mejores momento de mi vida. DEP, querido maestro"."Era imposible no quererte. Buen viaje compañero. Desde ahí arriba nos seguirás inspirando", ha expresadopor su parte también en Twitter. Una riada de reacciones, entre las que destacan las palabras de su amigo y vecinoha recordado a "un tipo cultísimo, maravilloso, entregado, un ser humano diferente" y la casa abierta de Aute, por donde pasaban artistas a todas horas porque "era un hombre que vivía con las puertas abiertas".Desde las instituciones culturales también han querido despedirse de Aute. Y así lo ha hecho, quien le ha definido como "un artista irrepetible, que musicaba con versos su propia existencia, amaba el cine y dibujaba, desbordando talento y convicción en todo lo que hacía". "Aute era un poeta con alma de trovador. Ahora, tendremos que aprender a vivir sin tu latido", ha subrayado Jurado, al conocer la triste noticia de su fallecimiento.Asimismo, laha sido la encargada de destacar la faceta de cineasta de Aute, quien escribió y dirigió las cintas "Un perro llamado dolor" (2001) y "Delirios de amor" (1986).Hastay colaboró con ellos. "Una de sus contribuciones universales fue la belleza de la canción "Al Alba", contra la pena de muerte en España. DEP", han añadido.Desde la Fundación Toro de Lidia han puesto de relieve que Aute "era un gran aficionado a la tauromaquia y decía que el mundo se dividía en dos: "marcianos y taurinos". El toreo es una liturgia, un rito, una ceremonia. Un arte mayor". También han dejado escritas sus despedidas en las redes sociales otros artistas como