Los Premis Crítica Serra d'Or reconocen a La Calòrica

La revista Serra d'Or ha reconocido con los LIV Premis Crítica Serra d'Or a la compañía La Calòrica, con fundadores mallorquines. Ha sido premiada por "mantenerse fiel durante diez años a una personalidad propia" y por su trayectoria artística "tan alejada de las modas del momento como aplaudida y reconocida por la crítica y el público". Los mallorquines Joan Yago, Esther López y Júlia Truyol son integrantes de La Calòrica.

En el apartado de Literatura y Ensayo, el Premio Crítica Serra d'Or de Novela ha sido para la obra Fugir era el més bell que teníem, de Marta Marín-Dòmine; el de Poesía, para Ictiosaure, de Dolors Miquel; el de Narrativa, para El país dels cecs, de Víctor Garcia Tur; el de Dietario, para Paisatge amb figures, de Àlex Susanna; y el de Traducción para Arnau Barios por Eugeni Oneguin, de Aleksandr Pushkin.

En el apartado de Investigación, David Ballester y Manuel Vicente han recibido el Premio de Investigación (Humanidades) por Corre, democràcia, corre. Manifestacions i repressió policial a la Catalunya de la Transició (1975-1980)

En el mismo apartado, Santiago Álvarez y Claudi Mans han obtenido el Premio de Investigación (Otras Ciencias) por 150 anys de taules periòdiques a la Universitat de Barcelona; y Mandie Iveson ha recibido el Premio de Catalanística por Language attitudes, national identity and migration in Catalonia: "What the women have to say".

En el apartado de Teatro, el Premio de Teatro Catalán ha sido para la obra Dinamarca, de Josep Lluís y Rodolf Sirera; el Premio al Espectáculo Teatral ha sido para Stabat Mater de Magda Puyo; y el Premio a la Aportación Más Interesante lo ha obtenido la compañía La Calòrica.

TEXTOS, ILUSTRACIONES Y TRILOGÍAS

En el apartado de Literatura Infantil y Juvenil, el premio ha sido para 'Plous o fas Sol?', de Mireia Vidal con ilustraciones de Anna Font; el Premio Juvenil (Creación) ha sido otorgado a la trilogía 'La llum d'Artús', de Raimon Portell; y el Premio Juvenil (Conocimientos), se lo ha llevado 'Jo i el món: una història infogràfica', de Mireia Trius i Joana Casals.

La dirección de la revista ha anunciado, dada la situación excepcional provocada por la crisis de coronavirus, la suspensión del acto de entrega que se tenía que celebrar el 2 de abril en Barcelona, y garantiza que "estudiará cómo y cuándo" se podrán entregar.