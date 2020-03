Pere Estelrich recomana 'Mitologia per a profans', de Antoni Janer Torrens

Tant pels qui ens sedueix el món clàssic com pels qui mai no han tingut un interès especial en la cultura grega i romana, per a tots els públics, en definitiva, és el llibre que ha publicat el professor pobler de llatí i grec Antoni Janer Torrens.

Es tracta d'un volum titulat Mitologia per a profans, que porta un sots títol del tot explícit, Manual per entendre la tradició clàssica d'occident i que ha publicat el servei de publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Vos heu demanat mai d'on surten expressions com "Viure una odissea", "Caure en braços de Morfeu" o "Sentir cants de sirena"? Provenen d'aquells antecessors nostres. Són expressions sortides de les mitologies mediterrànies.

Janer passa revista a pràcticament tots els mites sobre els quals es construí la cultura anomenada clàssica, la que es gestà a l'antiga Grècia i que l'imperi romà assolí com a pròpia, canviant alguns dels noms dels déus i herois.

Pel professor Janer "Occident se sosté sobre tres grans potes culturals: Jerusalem, Atenes i Roma". Una terna d'influències que es posà en valor durant el Renaixement i anteriorment pel Dante.

Informació solvent, divulgació acurada i entreteniment assegurat. Aquest volum és una guia que es pot llegir sense seguir l'orde de les pàgines. Un pot obrir el llibre per qualsevol lloc i segur que hi trobarà quelcom engrescador.

Fitxa del llibre:

Antoni Janer Torrens

Mitologia per a profans

Abadia de Montserrat, 300 pàgines, 23 €