Los herederos de Moreno Torroba prohíben la versión LGTB de 'Luisa Fernanda' en Mallorca

Los herederos de Federico Moreno Torroba han prohibido la adaptación y representación de Luisa Fernando, la versión LGTB de la famosa zarzuela que estaban preparando Mallorca Gay Men's Chorus y Euroclàssics. "Nos lo comunicaron formalmente la semana pasada", confirma a este diario Xisco Blanco, de la promotora y productora Euroclàssics. Pese a la denegación, el promotor y músico explica que en el escrito recibido "no hacen ningún juicio de valor y aseguran que respetan cualquier institución o colectivo que esté detrás de la producción". "Este montaje cambia muchos elementos de la pieza primigenia y suponemos que prefieren adaptaciones más fieles a la original", opina Blanco.

El cambio más llamativo de Luisa Fernando era. Luisa es una mujer que nació hombre (Fernando), y que acaba de finalizar su etapa de transición. Si la zarzuela original de Torroba presentaba los, en esta versión tomaba una dirección reivindicativa. Los personajes de Luisa Fernando se situaban en el barrio de Chueca de Madrid y en Mallorca, y estaban caracterizados con un pasado y una personalidad distintos a los de la obra original.

Blanco confiesa a este diario que no se le había ocurrido pedir antes los derechos para adaptar y representar la célebre zarzuela porque creía hasta la convicción que estaba libre de los mismos. Pero no es así.

Ante el jarro de agua fría, el equipo de la producción ha reaccionado para que no cayeran en saco roto tantas semanas de trabajo. "Cancelamos Luisa Fernando pero seguimos con las funciones para representar Manolo María, un montaje que seguirá con el espíritu de la visibilidad LGTBI y que mantendrá el argumento de la propuesta de Bernat Molina", señala Blanco.

Manolo María también es zarzuela y su protagonista una persona transexual. "Los solistas y la ficha artística es la misma y mantenemos las mismas fechas", apunta. El diseño del cartel también es igual.

El estreno será en el teatro de Peguera el próximo día 20. Los días 21 y 22, se representará en el Xesc Forteza de Palma. Después subirá a las tablas del Auditori d'Alcúdia.

El repertorio musical sí ha tenido que modificarse por completo. "Son obras de zarzuela que están libres de derechos". Entre ellas, se interpretarán: Todas las mañanitas viene la aurora, de Don Gil de Alcalá, de G. Penella; Por el humo se sabe dónde está el fuego, El que quiera bailar con mi cuerpo, El pañuelito se le cayó, El amor insensato, Fui demasiado vehemente o Yo no fui sincera, de Doña Francisquita, de Amadeo Vives; No cantes más La africana, de El dúo de La africana, de Manuel Fernández Caballero; La canción de la paloma, de El barberillo de Lavapiés, de Francisco Asenjo Barbieri; Por ser la Virgen de la Paloma de Tomás Bretón; ¿Dónde estarán nuestros mozos?, de La del Soto del Parral, de Soutullo y Vert; En mi ausencia y en mis duelos, de El diablo en el poder, de Francisco Asenjo Barbieri; Yo quiero a un hombre con toda el alma, de El cabo primero, de Manuel Fernández Caballero; y No te asustes, de El puñao de rosas, de Ruperto Chapí.