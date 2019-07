Paz García, de Mallorca al otro lado del charco por el sueño de la interpretación

-¿Cómo comenzó su carrera como actriz?

-Pues comenzó de una forma inesperada, cuando empecé a hacer anuncios con Palma Pictures el verano de 2010 y al acabar el verano decidí mudarme a Barcelona para seguir haciendo aquello que había descubierto que me encantaba. Una vez allí empecé a trabajar con Salvador Models, unas de las agencias de modelos de más reputación a nivel nacional, y mi carrera se disparó en el mundo de la publicidad por lo alto. Eso me dio la confianza que necesitaba para plantearme estudiar interpretación y dirigir mi carrera hacia ese mundo que era el lugar donde sentía que pertenecía. Al mundo del arte, de los mensajes, de descubrir la humanidad con nuevos ojos.

-Ha participado en el largometraje Las Aventuras de Jesús Cristóbal pequeño, donde hacía un papel de seductora. ¿Qué tipo de personajes le atraen más?

-Bueno, el papel de Ulrika en Las Aventuras de Jesús Cristóbal pequeño era de la reina de la oscuridad y el tono entre drama y comedia que ofrecía tanta libertad a nivel interpretativo que fue un descubrimiento para mí. Me dio la posibilidad ser la mala-sexy que en aquel momento me apetecía explorar. Lo cierto es que los personajes en los que me gusta trabajar son personajes que cuentan con una complejidad emocional [como el que encarnó en el multipremiado corto Hubo un lugar] que me atrae a la hora de descubrir por qué ese personaje hace lo que hace y cómo lo hace. Al fin y al cabo, a través del trabajo de desarrollo de personaje haces un gran ejercicio de empatía para llegar a comprender al personaje sin juzgarle. Me siento atraída por los personajes con una historia impactante a sus espaldas que de alguna manera marcan una diferencia a través del mensaje que tienen para compartir.

-¿Era ese tipo de personaje el de Maria, en el cortometraje Errarte en la Sombra, por el que se llevó un premio a mejor actriz?

-Más o menos. El personaje de María estaba en esos momentos cerca de su fallecimiento. Sin duda, ese proyecto fue un hermoso regalo en el que poner mi grano de arena. Cada personaje tiene como mínimo un regalo que darte, aunque normalmente son muchos los regalos que te llevas.

-¿Por qué decidió irse a Nueva York?

-Bueno, me encontraba en un momento muy exitoso en mi carrera en la publicidad en Barcelona pero veía que las oportunidades en la industria del cine eran escasas así que decidí romper mi zona de confort y darme la oportunidad de expandir posibilidades buscando nuevos horizontes donde las oportunidades están. Y decidí empezar por Nueva York.

-¿Cómo fue su llegada?

-Sin duda alguna, el cambio es enorme por muchos motivos, pero ¡valió tanto la pena tirarme a la aventura! Tuve la suerte de encontrar piso en un edificio donde acabamos todos siendo amigos y viviendo historias rollo How I met your Mother, y la verdad es que eso hizo que me sintiera en casa, cosa que me ayudó muchísimo a establecerme en esta ciudad que al final descubres que sí, que su reputación de ciudad agresiva está basada en hechos reales.

-¿Qué obstáculos se ha encontrado en su estancia en EE UU?

-Muchos, esto es bastante menos fácil que Barcelona. Para empezar el tema de un visado que te limita a trabajar sólo como actriz, te pone las cosas difíciles en el caso de que los proyectos no salgan adelante. Después también es una realidad que los representantes de ficción suele descartar los visados de artista para trabajar con ciudadanos americanos y gente que tiene una Green Card, con lo que las limitaciones son bastantes. Después le sumas el hecho de que eres mujer y pasas los 30, con lo cual hay menos papeles para ti, añadiendo que tienes cierto acento europeo... Todo esto complica el camino y es fácil encontrarse en momentos de replanteárselo todo. Pero es demasiada la pasión que siento por mi profesión como para dejarlo ir. Y más sabiendo que aquí existen las oportunidades.

-¿Qué ha hecho en este tiempo en Nueva York?

-En Nueva York he trabajado en varios proyectos de cortometrajes, y largos independientes y campañas publicitarias a nivel nacional y global como Budweiser, Hood, Aquaphor y Nutrafol entre otros. También formo parte de una agrupación de actores bajo el nombre de G.A.L. (Global Artists League), donde creamos un espacio para crear, entrenar y hacer performances invitando a la comunidad de vez en cuando en un pequeño espacio que hemos creado como un teatro.

-Hoy día, un actor o actriz no puede esperar a ser llamado para trabajar.

-¡Absolutamente! Eso de no te puedes dormir en los laureles es muy aplicable en esta industria. Si no estás creando tus propios proyectos, estás grabando escenas para mejorar tu reel, o estudiando monólogos o separatas para audiciones, o tomando nuevos head shots, etc... Hay mucho trabajo que un actor hace que no se ve en cámara o en el escenario.