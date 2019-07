Marina Lameiro: "Habría que plantear a los cineastas qué hacen en su trabajo para que haya igualdad"

El Atlántida Film Fest proyectará a partir de esta tarde en Es Baluard las películas de estas cinco cineastas

Cinco directoras, cinco perspectivas diferentes. Ellas son Marina Lameiro, María Antón Cabot, Marta Lallana, Ivet Castello y Gemma Blasco. Sus trabajos, algunos de ellos galardonados por distintos festivales de ámbito nacional, forman parte de las propuestas del Atlàntida Film Fest.

Estos cuatro trabajos serán emitidos junto a la presencia de las cineastas, en el Museo de Arte Contemporáneo Es Baluard, a partir de las 18 de la tarde, este miércoles y jueves, con aforo limitado.

Young & Beautiful, dará comienzo a las proyecciones de este miércoles. Habla sobre los sueños perdidos de quienes han nacidos en los 80 y 90, en la que su autora, Marina Lameiro, trabajó a lo largo de seis años. "Habría que plantear a los cineastas qué hacen en su trabajo para facilitar que haya una igualdad".

"El concepto 'mirada femenina' nos ha llevado a un terreno en el que parece que las mujeres no pueden hacer películas violentas, de terror o acción.", explica Gemma Blasco, directora de El Zoo, un reality show experimental y de improvisación. "Es necesario que las mujeres cuenten historias desde su perspectiva. Cada mirada es diferente, no 'masculina o femenina'. Aunque estamos viviendo un momento muy bonito en el que hay más mujeres dirigiendo y tenemos más referentes que antes, eso no nos debe eclipsar, porque todavía queda mucho por hacer".

Aunque son cinco creadoras, falta Ivet Castello directora junto a Marta Lallana de Ojos negros, la última ganadora del Festival de Málaga, una película intimista ambientada en Teruel, en concreto en el pueblo que da nombre a su trabajo, y que habla del despertar vital de Paula, su protagonista, y la separación familiar.

"Estoy de acuerdo con Marina, pero si no visibilizas la desigualdad, la gente no se lo replantea", comenta Marta, antes de hablar sobre cómo ha sido el proceso de creación de Ojos Negros. "Ha sido mucho sacrificio. Hemos hecho la película a pesar de todo: no teníamos nada, éramos directoras noveles, sin subvenciones. Habría sido imposible si al final no hubiéramos conseguido productora."

"Yo empecé con un colectivo de amigos que decidimos estar fuera de la industria: no hacemos caso a festivales, a subvenciones ni nada", responde María Antón Cabot, directora de <3 (Pico 3), premiada en el Festival de Sevilla, y explorando las relaciones de los jóvenes que visitan el Parque del Retiro de Madrid. "A través de una plataforma online, queríamos ver cómo nos comunicábamos con el cine sin movernos dentro de la industria."