Jordi Mollà, en Mallorca: "La libertad es el pasaporte a la eternidad"

El actor catalán Jordi Mollà, conocido por sus papeles en Hollywood y un buen número de buenas películas españolas, está de estreno en la isla. Este domingo ha inaugurado la sala Nuru Gallery en Puerto Portals rodeado de los artistas Markus Tollmann y Jörg Wanderer. Una colectiva que también reúne piezas de su amigo Domingo Zapata (ayer fuera de la isla).

"No me acordaba de esta pintura", comenta señalando un cuadro suyo con un gran dibujo de la pantera rosa y una frase que aparentemente es errónea. "Me gusta porque me había olvidado de que existía", confiesa Mollà, muy implicado y activo con la pintura. "Este próximo miércoles inauguro también en Eivissa".

El intérprete no es amigo de los grandes discursos y conceptos en el arte. "Para mí, la libertad es el pasaporte a la eternidad", declara.

En Mallorca, isla que visita asiduamente, recuerda haber pintado algunas cosas el año pasado. "Fue al carboncillo. Me encanta esa técnica, hace pintar bien hasta al más inútil. El carboncillo es humilde y discreto", opina.

Este año no tiene previsto trabajar en ningún proyecto cinematográfico. Tiene pendiente de estreno la segunda temporada de la serie Jack Ryan de Amazon. "Es una ficción política. Yo encarno al presidente de Venezuela", explica.

Además de pintar, Mollà se confiesa un enamorado de la cocina. "Me encantaría concursar junto a Domingo Zapata en el MasterChef americano", comenta.

El fotógrafo Jörg Wanderer expone cuatro imágenes impresas en una superficie de aluminio que realza los colores de la Nueva York que inmortaliza. Palma también pasa por su objetivo.

Por último, el pintor Markus Tollmann presentó varias pinturas y una escultura que da la bienvenida al visitante.