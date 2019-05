Sau30, una máquina del tiempo

Pep Sala aterriza en Mallorca y el bombardeo de recuerdos no cesa. "El primer bolo fue en 1992 en Sa Pobla. Mallorca para Sau era muy importante, una gira sin venir a la isla, no era una gira". Boig per tu, És inutil continuar o Tren de mitjanit permanecen intactas en la memoria colectiva. Una montaña rusa de emociones es lo que vivirán los incondicionales de uno de los grupos de rock catalán con más éxitos de los años 90 el próximo 8 de junio en el Quarter General Luque de Inca. "Traemos una máquina del tiempo", avisa Pep Sala, fundador de Sau junto al desaparecido hace 20 años Carles Sabater y Joan Capdevila. "Nos la han fabricado para hacer un viaje y revivir los conciertos de 1996 en el Palau d'Esports de Montjuïc y de 1992 en La Monumental". Esta máquina del tiempo arrancará gracias a Sau30, un proyecto que, veinte años después, vuelve a subir a los escenarios a todo el equipo de Sau. "Es un reencuentro de una pandilla de amigos. Somos un grupo de exalumnos. Nos tenemos mucho cariño y lo transmitimos en el escenario". Sau 30 nació por casualidad, igual que Sau. Se reunieron para conmemorar los 30 años de su primer concierto y desde entonces han ido sumando conciertos. "En los primeros ensayos nos sorprendió que sonara tan real a Sau", admite. "Pero es que somos nosotros mismos y la voz de Jonathan Argüelles tiene un timbre que se parece mucho al de Carles", añade.

Vocalista de la banda tributo Tornem a Sau, Argüelles se suma a Sau30. "Es lo más importante que me ha ocurrido a nivel musical y personal porque me dedico a la música en gran parte porque cuando tenía 5 años mi padre me llevó a un concierto de Sau. A partir de aquel día, me llevó a más conciertos. Llegó un día que dije quiero hacer lo que ellos hacen". "Nunca se lo perdonaremos a su padre", interrumpe entre risas Pep Sala. "Lo que no pensaba es que acabaría tocando con ellos. Es un honor poder cantar las canciones que cantaban Pep y Carles al lado de los músicos de Sau", prosigue. Algo de respeto sí le impone pero tiene claro que no es sustituto de nadie. "Mi papel es muy fácil. Si fuera una continuación de Sau, me podrían comparar con Carles Sabater pero lo único que hago es cantar sus canciones con todo el cariño y las ganas del mundo. No soy el sustituto de Carles. Es imposible. Carles era increíble, no hay nadie mejor que él", razona.

Sin Carles Sabater no es posible Sau. "Me han propuesto de todo, incluso hacer un programa de televisión para buscar un cantante de Sau. Siempre he dicho que no", sentencia Sala. "Jonathan tiene una cosa que es imprescindible, lo que hace lo hace con cariño y respeto. Es un gran conocedor de Sau. A veces ensayamos y nos preguntamos cómo lo hacíamos y es él quien nos lo dice. Nosotros éramos un grupo muy celoso de nosotros mismos, muy cerrado. Hay mucho cariño y buen rollo. Para entrar, tenía que ser una persona muy especial y Jonathan lo ha hecho de una forma fantástica", desgrana Pep Sala. Eso sí, se presentan como La banda de Sau (una banda sin futuro). Toda una declaración de intenciones. "Este proyecto no está sustituyendo a Sau. Lo que hace es recordar con toda la gente que formaba parte, sin Carles, lo que era aquel proyecto. Se prepara un disco en directo pero no habrá temas nuevos", argumenta Argüelles. Huyen de cualquier homenaje a Carles Sabater, que falleció el 13 de febrero de 1999 tras un concierto en Vilafranca del Penedès. "El homenaje a Carles Sabater se lo hacemos cada día. Cada vez que ensayamos, hablamos de él. Nos gusta mantener su recuerdo vivo y en los conciertos está muy presente. Éste es el mejor homenaje", confiesa Pep Sala.



Público fiel



Lo que está claro es que la gente se quedó con ganas de Sau. "Nos ha sorprendido la respuesta. Sabíamos que vendría gente pero no nos pensábamos que viniese tanta. En uno de lo conciertos, vino una chica de unos veinte años muy emocionada para darme las gracias por dejarle ver a Sau en directo", desvela el compositor de la música de Sau que 20 años después mantiene un público fiel y suma adeptos. "Cuando hacíamos las canciones, no queríamos caer en modas. Sau pasó de las tendencias del momento", admite Pep Sala que lamenta que "la música se está convirtiendo en fast food".