Música jazz y de Broadway para los Estius Simfònics

Musicales de Broadway, jazz y una noche de lírica para los Estius Simfònics que lenvantarán el telón el 20 de junio con el tradicional concierto gratuito que la Orquestra Simfònica ofrece en el Passeig del Born para acercar su música a la ciudadanía conscientes de que la música es una herramienta fundamental en la transformación de un territorio. Este año la OSIB, bajo la batuta del maestro Pablo Mielgo, ofrecerá fragmentos de musicales de Broadway y estará acompañada por dos grandes solistas: Geronimo Rauch y Lydia Fairen. Otro clásico de este programa es el concierto de la Petita Simfònica que el 25 de junio a las 21 horas ofrecerá en el Palau de Congressos el Concierto para clarinete en la mayor de Mozart y que contará con Julia Valera como solista, "un joven valor del clarinete". "Este concierto subirá al escenario más de 70 años. La Petita Simfònica es un proyecto muy importante porque permite que la orquesta tenga un futuro", remarcó Mielgo en la presentación del Estius Simfònics, que continuarán el 29 de junio con el Festival de Bellver, un certamen que programa cinco conciertos en el entorno único del Castell de Bellver.

El primer concierto será el 29 de junio y contará con todo un "fenómeno de masas" al piano. La gran pianista Khatia Buniatishvili repetirá el éxito del pasado 4 de abril con la Simfònica. Esta vez en un marco incomparable como el Castell de Bellver y con un programa de Rachmmaninov y Dvorak.

El segundo concierto tiene como protagonista al gran Giuliano Carmignola que con la orquesta de cuerda de la OSIB dirigirá el 4 de julio Las Cuatro estaciones de Vivaldi, entre otras piezas del compositor veneciano.

Joan Enric Lluna dirigirá a la orquesta de viento de la Simfònica con la suite de la ópera Los tres peniques de Weill que contará con la narración de Miquel Àngel Torrens. Además se interpretará la Sinfonía en Mi Bemol Mayor para vientos de Strauss y la Sinfonía para vientos de Stravinski.

El jazz tomará el Castell de Bellver el 18 de julio con el Manel Camp Quartet. El maestro Mielgo dirigirá la OSIB en un recital con obras como Nonze de Manel camp, Dialogues for Jazz Combo and orchestra, la suite Pelléas et Mélisande de Fauré o Pulcinella de Stravinski. El último concierto será el 25 de julio con una noche de lírica con la soprano Maria Mudryak y el barítono Amartuvshin Enkbath, protagonistas de la Ruta de la seda. Asimismo, la OSIB recupera el concierto de fidelización para abonados que ofrecerá el 1 de agosto con el pianista Andreu Riera.

Las entradas y los abonos dels Estius Simfònics se pueden adquirir a través de la web de la Simfònica. La consellera Fanny Tur destacó que se trata del "festival más asequible de todo el Estado" con entradas de 10 a 35 euros. Además remarcó que el Pla de Cultura se empieza a desplegar en esta programación de verano con unos recitales que destacan por llegar a toda la ciudadanía.