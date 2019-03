ArtPalma Brunch: La luz y el color de Broto invaden la Galería Maior

La Galería Maior sirve la obra más reciente de José Manuel Broto en el ArtPalma Brunch que tomará la Ciutat este sábado. En Geologías, el pintor propone una verdadera experiencia visual dominada por la luz y la voluptuosidad del color. El visitante comprobará como el artista zaragozano continúa experimentando enérgicamente con el medio pictórico y percibirá como se mantiene esa dicotomía tan característica entre fondo y forma. Los trazos, ágiles, ligeros e incluso eléctricos, coexisten con campos de color que el artista realiza meticulosamente, sacando su gran destreza técnica.

En su obra Otros Universos Dos la solidez que transmiten los campos de color contrasta con la inestabilidad producida por un fondo que fluctúa con sus irregulares motivos horizontales. En cambio, Geología 2 sorprende por la presencia del color amarillo, tamizado por un color anaranjado que hace uso del recurso pictórico del peinado tan característico en el quehacer de Broto. "El amarillo es un color que no trataba mucho", explica el creador que deja claro que en sus obras el color es algo estructural que forma parte de sus imágenes. "El color no es un añadido, es fundamental en mis obras. Le doy una importancia absoluta. Lo que intento es trabajar con colores brillantes, fuertes", añade el artista que confiesa que "lo abstracto consiguió liberar la pintura de la tiranía de la mímesis. Mis cuadros si se refieren a algo se refieren a algo que no está aquí, en este mundo, quiero decir".

La exposición se completa con una serie de obras sobre papel en las que se combina el acrílico con impresiones digitales. Y es que Broto fue un auténtico precursos en la implementación de la imagen digital en el campo de la pintura. En estas piezas, el artista continua su investigación pinctórica donde las infinitas posibilidades que le otorga el medio digital se combinan con la realidad material de la pintura y el gesto de la brocha.

Con esta exposición, la Maior quiere rendir homanaje a las cinco décadas de trayectoria de Broto, Premio Nacional de Arte Gráfico en 2017. La relación entre Maior y Broto se remonta a 1991. Ahora llega a Palma tras haber conquistado el año pasado el Premio Tomás Francisco Prieto de Medallística.