Cartas de amor contra la inmediatez de las redes sociales

Desamores, el paso del tiempo, relaciones secretas, amar en silencio, amores pasajeros. De esto hablaban la mayoría de las cartas de amor que ganaron el XIV concurso de la Biblioteca Can Salas. Desde la entidad señalaron que la convocatoria había sido un éxito, pues entre las dos categorías - juvenil y adulta – se presentaron más de 90 escritos, algo que pone de manifiesto que "escribir cartas de amor no es algo que haya pasado a la historia", decía Miquel Àngel Lladó, que no pudo asistir al acto, en boca de Vicens Amengual, ambos miembros del jurado. También quisieron destacar la calidad de los textos presentados, por lo que, además de los seis premios – tres de cada categoría - se entregaron tres accésits. El concurso pretende reivindicar la escritura pausada contra la inmediatez de los mensajes que se envían a través de las redes sociales: "Cuesta imaginarse una declaración de amor por WhatsApp, o que se pueda explicar una añoranza en un tuit", rezaba el texto de Lladó.

Pedro Pons Coch ha sido el ganador del primer premio en la categoría adulta. No narra amores imposibles ni de película, sino que sus palabras retratan la cotidianidad de una pareja entre la que, poco a poco, se ha instaurado el vacío: "Hoy siento que entre tú y yo se ha instalado una distancia que no se puede marcar ni medir en ningún mapa y que me llena de desconcierto, por eso intento medirla en grises, en vacíos, en sombras, en fríos,€ y el resultado me aterra, porque tiende, cada vez más, al infinito. Hoy nuestros gestos dibujan laberintos entre muros de granito y llenamos los momentos con frases protocolarias: ¿cómo estás..., que tal en la oficina?..." y otras cortesías por el estilo", escribe Pons. Es la primera vez que se presenta a un concurso, aunque no es el único al que se ha presentado últimamente. "He escrito desde siempre, pero ahora tengo más tiempo y hace unos meses me dio por los certámenes". Con este primer premio, no hay duda que ha sido una buena entrada en este mundo.

La joven escritora Francisca Buades se ha alzado con el primer premio en la categoría juvenil -de 14 a 17 años-. Con su carta a su querido amor pasajero sorprendía a los presentes con una sentencia digna de la categoría juvenil: "Nunca dejé de querer tu alma llena de claridad. Es por eso que siempre te llevaré conmigo pase lo que pase. Porque tú nunca serás el amor de mi vida, pero siempre recordaré aquel sabor a sandía". Aceptar que existen amores que no son para toda la vida no es algo que esté al alcance de todos.

Iván Criado y su carta escrita desde la perspectiva de un hombre mayor enfermo que vive en una residencia, y que va dirigida a su hermano difunto, ha encogido corazón de los que escuchaban como la madre del que ha conseguido el segundo premio en la categoría de adulto leía las palabras de su hijo, que no ha podido asistir a la cita.

El segundo premio de la categoría juvenil ha sido para el texto de María Teresa Peral, en la que una relación secreta que solo la muerte de él en un accidente aéreo pudo finiquitar.

Finalmente, el tercer premio de la categoría de adultos se lo ha llevado la carta de Juanma Velasco, que no ha podido asistir al acto de entrega de premios. Las palabras de la joven Inés Ruiz Bravo han sido las que el jurado ha considerado que tenían que llevarse el tercer premio.