'Made in Mallorca' llega a la galería ABA Art de Palma

Made in Mallorca celebró ayer su primer día de exposición con un cóctel de inauguración en la galería ABA Art de Palma. Al esperado evento acudieron unas doscientas personas.

En consonancia con la filosofía de la agrupación de empresas artesanas, el cocinero elegido para servir el cóctel fue Tomeu Arbona, que rescata el recetario tradicional mallorquín. Además, los diseñadores industriales Max Enrich y Diego Ramos impartieron una conferencia, en el Auditorio de la Biblioteca Pública Can Sales ante 80 personas, que versó sobre el juego con los límites de lo artesano.

Cabe destacar que el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, apoyó con su presencia la inauguración de un proyecto que ha estado promovido desde su creación por el IDI (Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears).

Made in Mallorca es el nombre bajo el que se agrupan las once empresas de la isla dedicadas a la artesanía, el diseño y la industria que presentaron sus productos en la Feria del Diseño de Londres, una unión que pretende reconocer la producción local de la isla. Se instalan ahora en la galería ABA Art con una réplica del stand londinense hasta el próximo sábado día 16. Català Roig Ceramic, 2 Monos, 8Ulls, Contain Mallorca, Huguet Rajoles SL, La Pecera, Mirenchu, Paparkone, Teixits Riera, Teixits Vicens y Tonia Fuster son los integrantes de Made in Mallorca. La exposición de los artículos - baldosas, vidrio, cerámica, tejidos artesanales, iluminación y mobiliario- de estas firmas, que hacen un homenaje al hogar, el lugar donde se desarrolla el producto de principio a fin, permanecerá abierta hasta el próximo sábado de 10.30 a 20 horas.