"La prostitución es la forma de explotación más vieja del mundo"

Es una de las mujeres más polifacéticas del panorama actual español. Ha sido autora del libro 'No soy puta' con el que se ha convertido en una de las mayores activista contra la trata sexual. Sus labores como periodista y directora la han llevado a ser la vicepresidenta de la ONG 'Save The Children' y la directora de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.



Pregunta - ¿Cree que la gente se ha vuelto insensible a los anuncios de las ONG?

Respuesta - Por un lado creo que la publicidad de las ONG no está para dar pena si no para hacer una llamada a la acción. Es decir para concienciar a la ciudadanía de que tenemos mucha suerte de vivir donde vivimos. Hay muchas personas, muchas familias, muchos niños que son víctimas de la pobreza y de la violencia y de la falta de la posibilidad de tener una educación o unas mínimas condiciones de vida. No creo que la gente sea insensible pero es cierto que las ONG tienen que buscar nuevas fórmulas de llamar la atención. Y creo que la única forma posible o la más eficaz es llamar siempre a la puerta de las emociones, por que son ellas las que nos hacen sentir y las que nos hacen ponernos en la piel de esas personas que están en una situación precaria.



¿Quizás son problemas que afectan a países ricos?

Como te decía, la pobreza infantil es uno de estos problemas que junto a la violencia afecta al llamado primer mundo. En nuestro país pasamos por un momento de grandes migraciones por culpa de las guerras que han obligado a desplazarse a miles de personas, entre ellos los MENA (menores extranjeros no acompañados) que acaban atravesando fronteras. SI ignoramos eso habría que pensar que vivimos en un lugar horrible e injusto y que nos podrías haber pasado a nosotros.



¿Cómo cree que está reflejada la figura de la mujer en los medios?

Los medios de comunicación tienden a no atender a los problemas del 51 por ciento de la población, que son las mujeres. Es un problema que afecta a España aunque ahora haya mucha concienciación y en concreto a la trata de mujeres y niñas que sufren explotación sexual e incluso los periódicos y diarios como Diario de Mallorca tienen sus páginas de contactos. Las mujeres aparecen como víctimas, actrices, artistas, etc...pero no como referentes, e insisto en que va cambiando. Siempre han sido los masculinos en vez de pensar que hay mujeres ocupando puestos importantísimos que han llegado a toda la sociedad en todos los ámbitos. Si comparas aún el número es pequeño y aún le queda mucho porque crezca de manera deseable.



¿La sociedad debe reflexionar sobre el tema?

La sociedad debe darse cuenta aunque hay una nueva generación que es consciente de qué no se puede seguir trabajando,legislando, informando sin tener en cuenta el 51 por ciento de la población en pleno siglo XXI. Que tengas que hacer esa pregunta y que yo tenga que darte esta respuesta, es ridículo. Cuando insisto en que salen más mujeres licenciadas de las universidades, presidentas de compañías, de bancos pero todavía seguimos luchando. No lo hacemos porque seamos gente pesada si no porque esta igualdad real no se produce.



¿Y sobre legalizar la prostitución?

Soy abolicionista. Creo que la prostitución no es el oficio más viejo del mundo sino la forma de explotación más vieja del mundo. La mayoría de las afectadas son o han sido víctimas de la trata. Creo que legalizar la prostitución equivaldría a dar carta blanca a los proxenetas y a esos lugares donde se tiene secuestradas a mujeres esclavas.



¿Qué le hizo plantearse escribir un libro como 'Puta no soy'?

Desde hace años he sido una gran defensora de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los niños y he estudiado y trabajado el tema de la violencia de género. Me hice muy amiga de Mabel Lozano es una de las activistas más importantes en nuestro país en contra de la trata y la verdad fue quién me introdujo en el tema. Empecé ha investigar y en un momento ella decidió dirigir un documental Chicas nuevas 24 horas y quería que ese fuera más multidisciplinar, que llevara un documental , una exposición y una novela. Con todo lo que había recolectado e inspirándome en un personaje del documental de Mabel y acompañándola en el rodaje por los países latinoamericanos, como en Perú. Con todo esa investigación, con todo ese trabajo de campo escribí la novela.

¿Qué opina del auge de partidos como Vox?

Uf...bueno a mí me parece muy poco sano para cualquier sociedad el auge de partidos extremistas tanto como la extrema izquierda como la extrema derecha. Y creo que Europa que tiene relativamente cerca la Segunda Guerra, me resulta extraño que surjan estos movimientos de extrema derecha. Que con todo lo que hemos leído, con todo lo que hemos escuchado, con los testimonios que todavía está viva, que haya ese auge propiciado por una falta de generosidad brutal.

¿Y sobre los nacionalismos?

Yo no entiendo los nacionalismos, en general. Creo que estamos en un mundo global, que cada vez va a más, en el que podemos seguir una comparecencia del primer ministro de Japón, por decir una estupidez, como si nos afectara. Es como dicen que cuando Estados Unidos estornuda Europa se contagia, cuando lo que ocurre nos afecta a todos yo no puedo entenderlo. Parto del respeto absoluto , pero yo no puedo entenderlo.

¿En referencia a tu puesto como directora de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, qué crees que hace falta para llegar a donde has llegado?

Creo que para ser la directora y a dirigir las ferias de moda y estilo de IFEMA por mis conocimientos de la moda después de tantos años en revistas y también por que me he formado para la gestión y además por mi trabajo en los medios de comunicación. Digamos que es positivo para un trabajo como la pasarela y las ferias. Todo ese combo ha hecho posible que junto a mi formación como periodista haya conseguido mis logros.

¿Crees que se ha banalizado la moda en la última década?

La moda siempre está amenazada pero la banalización la hacemos las personas. No porque la moda sea banal. La moda a parte de que es cultura, es sociedad porque puedes ver una película y conocer de qué época es solo con mirar su vestuario. Además es un negocio que es casi el 3 por ciento del PIB y que da de comer a muchas familias y luego la moda tiene un componente de sueño, de glamour pero eso es bonito. En realidad tendemos a decir que algo es frívolo cuando es bello. Y la moda es algo bello que nos hace soñar.



¿Qué le diría a aquellos que piensan que para qué la moda si esos vestidos no se pondrán en la calle?

¿Y para qué la fórmula uno si no voy a llevar esos coches por la calle? Es decir, la pasarela es un espectáculo, una exhibición y una fórmula uno de prototipos que van a generar ropa que si que nos pondremos. Es que para hacer una pasarela con ropa que tienes en tu armario para eso no se hace la pasarela, para eso se hace un escaparate. La pasarela es belleza, es glamour es hacer creerte que estás viviendo un espectáculo. Está claro que debe haber cosas que más o menos vislumbres, pero sobre todo las pasarelas lo que hacen es marcar tendencia, para que los diseñadores y otras personas se inspiren.

¿Qué le recomendaría a los chicos y chicas interesados en la moda?

Les recomendaría sobre todo que se formen, que estudien la historia y el porqué la moda ha sido como ha sido a lo largo de los años. Y que no lo hagan solo pensando en ser solo diseñador de moda, ya que hay patronistas, diseñadores que trabajan para ellos y para otras marcas. Osea no todo consiste en soy diseñador, soy famoso y hago un desfile. Esa cultura tendríamos que empezar a abandonarla. Al final hay muchas escuelas de diseño fantásticas y los chicos y las chicas que estudian allí tienen que saber que es muy duro. Cuesta mucho dinero hacer un desfile hacer los prototipos, al igual que mucho trabajo. La tendencia como en otro ámbitos de la vida es, voy a llegar y voy a triunfar. Y siempre digo lo mismo, Armani hizo su primer desfile hace 44 o 45 años y tiene más de ochenta. Carolina Herrera hizo su primer desfile cuando tenía más de cuarenta años. Todo esto tiene que saberse...aunque está claro que hay fenómenos como Palomo Spain que tiene veinticinco años y está teniendo un éxito internacional increíble, pero no es lo habitual.

¿Qué diseñadores cree que son imprescindibles?

Me quedo siempre con Balenciaga, porque todavía creó un tipo de estructura, de patrón y desarrolló un estilo de mujer muy variado y elegante que hoy en día sigue vigente. Y otro español como Fortuny (Mario Fortuny y Madrazo) que también es uno de los más referenciados. Eso como español...hay creadores como Yves Saint Laurent que me parece que tiene una importancia en el mundo de la moda por una serie de trabajos sobre el cuerpo de la mujer además de crear o recrear prendas que eran muy masculinas y las hizo femeninas.

¿Define el mundo de la moda en dos palabras?

Creo que te diría, magia y negocio.