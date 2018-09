The Mitchums presenta su segundo disco este viernes en el Novo Café Lisboa

La banda mallorquinapresentará su segundo disco, titulado Guilty y editado en formato vinilo de 12 pulgadas a 45 rpm, el próximoen el(Carrer de Sant Magí, 33, Palma).

El nuevo trabajo discográfico de The Mitchums consta de seis canciones de "rock emboscado", en palabras de Miguel Vidal, compositor, cantante y líder del grupo. Fue grabado el pasado mes de abril en el centro musical Es Gremi con la colaboración del técnico Leopoldo Perez-Fontán y mezclado y masterizado por Enric Hernaiz en los estudios Can Puc Produccions.

Tres intensas sesiones de grabación alumbraron un disco de sonido "rocoso y honesto", en la línea del primer EP de la banda (The Mitchums, 2017), del que no existe copia física pero que está disponible en las principales plataformas digitales.

"Al terminar el primer disco nos pusimos a trabajar en el segundo sin apenas descanso, por lo que optamos por no editarlo en CD. Nos habíamos quedado con las ganas de ofrecer algo tangible y decidimos hacerlo a lo grande, con un vinilo de 12 pulgadas, a la vieja usanza, y con un diseño minimalista pero muy cuidado. Creo que hemos hecho un muy buen producto", explica Miguel Vidal.

La decisión de autoeditar un vinilo "no es tan descabellada", según explica el líder de The Mitchums: "La mayoría de la gente susceptible de consumir nuestra música dispone de plato para reproducir discos de vinilo y sabe apreciar el valor de este formato. En cualquier caso, habrá la opción de escucharlo en digital".

The Mitchums es una banda que "requiere varias escuchas pero a la vez sorprende al primer contacto", con una apuesta que oscila entre "lo oscuro y lo melódico", y una lírica "surrealista y extravagante".

"Mi manera de componer las letras, a partir de frases instrumentales y giros rítmicos inesperados, es bastante anómala y supongo que determinan el resultado final del arreglo, en el que participan todos los músicos del grupo. No sonamos a nada en concreto, pero es indudable que nuestro estilo es el rock", añade Vidal.

The Mitchums, cuyo nombre homenajea al actor Robert Mitchum (1917-1997), cuenta con una formación de instrumentistas de contrastada experiencia. Manuel Montané (ex Plato vacío y Empleado del mes) es uno de los baterías de rock más solventes y demandados de la escena balear. En The Mitchums disfruta de "total libertad creativa" y arma una sección rítmica de alto octanaje junto a Marc Alba (bajo), bregado en Canníbales, banda legendaria del punk rock mallorquín de los 90. El guitarrista José Luis Miró (ex Los Fletchers) y el trombonista Alex Debarre completan la alineación del quinteto.