Aunque hace 15 años que se dejaron de fabricar las cintas VHS, hace unos días que en las páginas web y aplicaciones de segunda mano se venden por una fortuna, especialmente los clásicos de Disney.

A la vista está que las modas siempre vuelven y que, cada vez más, los objetos, prendas e incluso series de los 80 y 90 vuelven a estar a la orden del día. De hecho, existen muchos coleccionistas que se gastan verdaderas fortunas para conseguir ediciones retro o limitadas que salieron a la venta hace décadas.

El último boom lo ha dado la cinta VHS de 'El Rey León' que puede encontrarse en Wallapop por 50.000 euros. Lo mismo ha ocurrido en Ebay y Etsy, otras plataformas de compra-venta. Este film, estrenado en 1994, es la cinta más vendida de la historia con más de 55 millones de copias.

Sinceramente, no le veo yo mucho recorrido a la burbuja de las cintas VHS. pic.twitter.com/OT0iZ745CD — Howel Davis 🇪🇸 (@Howel_Davis) 6 de febrero de 2022

Pero esta no es la única: 'La Sirenita' se puede encontrar por 40.000 euros, ‘La bella y la bestia’ por 27.000 euros, ‘Blancanieves’ ronda los 18.000 euros, entre muchas otras que no son de Disney como Indiana Jones, Top Gun o Tiburón, sobre todo si aún conservan el plástico original y no han sido usadas.

Uno de los mayores distribuidores de cintas VHS es Disney que llegó a crear una leyenda al rededor de las Black Diamond, una colección de películas clásicas de entre 1988 y 1993 que se caracterizaban por tener un diamante negro como logo. Algunas versiones de esta colección son de las más valoradas por los coleccionistas por ser un producto exclusivo aunque realmente se vendieron millones de copias.

Sin embargo, lo cierto es que varios usuarios se lo han tomado a broma y han llegado a poner colecciones de películas de Disney por hasta un millón de euros.

Los expertos coleccionistas avisan de que probablemente se trate de un fraude e indican que la burbuja del VHS se ha inflado de manera artificial con personas que pretenden enriquecerse.