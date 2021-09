El popular cocinero vasco, Karlos Arguiñano, ha revolucionado las redes sociales con una coca de trampó con atún y alcaparras, al afirmar que esta receta es “típica de Mallorca” y “uno de los platos más cocinados y tradicionales de las Islas Baleares”.

Algunos mallorquines que siguen a Arguiñano han querido matizar esta afirmación. “Nuestra coca de trampó no lleva ni atún ni alcaparras, así que la típica coca de Baleares na nai… Sólo lleva pimiento verde, cebolla y tomate y luego está la que lleva pimiento rojo, no la tunees.”, afirma una seguidora del cocinero.

Otra usuaria de Facebook ha comentado que “si quieres hacer innovaciones me parece muy bien, pero hay que respetar nuestra coca de trampó”. “Te han asesorado mal esta vez. Como han dicho anteriormente nuestra coca de trampó no lleva ni bonito ni alcaparras. Seguro que está buenísima pero no. Una abrazo desde Palma de Mallorca.”, afirma otro comentario.