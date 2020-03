El vídeo del aislamiento:"El coronavirus va a pasar, pero el estrés me va a matar".

Algunos se han empeñado en mantenerse tan activos en casa durante el aislamiento para frenar la curva de avance del coronavirus, que se están estresando con tantas actividades.

Es el caso del ciudadano que ayer compartió este vídeo en las redes sociales, en pijama y apurando el café porque en su tercer día de confinamiento había quedado para una visita virtual al Museo del Prado, después tenía una clase de yoga por Skype, más tarde quería conectar con Ferreras, media hora después ver las noticias por si el Gobierno tenía algo importante que comunicar. Por la tarde, tenía cita para ver dos obras de teatro en streaming por el portal Teatralia, a las seis un aplauso en la azotea, a las siete un canto coral del Resistiré de Mónica Naranjo y poco después un karaoke grupal del Resistieré del Dúo Dinámico. "Yo después del confinamiento tendré que cogerme una baja. Creía que me iba a aburrir y estoy sobrexplotado. No he hecho más Skype en mi vida. El coronavirus va a pasar, pero el estrés me va a matar".