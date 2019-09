Este portero egipcio se hace viral por sus increíbles acrobacias

Mahmoud Gad, portero de 22 años del Enppi Club, de la primera división de Egipto, se ha convertido en estrella viral de las redes sociales por protagonizar una doble parada casi imposible durante su último partido.



El cronómetro marcaba el minuto 30 del partido cuando Gad decidió salir del área para despejar con la cabeza un pase largo del equipo rival. La decisión no fue lo más acertada pues el balón terminó en los pies de otro jugador rival, que vio la oportunidad de chutar el esférico a una portería desprotegida, poniendo en jaque al guardameta.



Contra todo pronóstico, Gad se echó a correr cerca de 40 metros y, volando como Superman, logró despejar a tiempo el balón con sus puños justo antes de que se encajara dentro de la portería.









A goalkeeper. Defender. Sweeper. This maverick truly exemplify the last line of defence in #Egypt. ??? pic.twitter.com/sxi7HU6Ib8