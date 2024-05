Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 30 de mayo de 2024

El peix Nicolau

C. Valriu/P. Pericàs

Disset

17 euros

Saps nedar? T’embadaleixes mirant les ones? T’agrada veure les meravelles que s’amaguen sota l’aigua? Imagines com seria tenir un amic mig peix? Coneixes els noms de les criatures marines? Siguin quines siguin les teves respostes, segur que aquest conte és per a tu. Hi trobaràs la divertida història de l’amistat entre n‘Arnau i el peix Nicolau, i no l’oblidaràs mai. Un conte curiós i recomanable.

Pregària a Janus

Carme Castellano

Adia Edicions

19 euros

Una Roma íntima que esdevé personatge en la vida errant de la protagonista, la Clara, que viu una història de somnis i realitats, de desitjos i ferides; de transformació i desarrelament. Fugir per ressituar-se i refer vincles en un intent de sobreviure a les absències, a les distàncies. També hi ha retorns i una certa melancolia que produeix ésser foraster sempre, un apàtrida.

Fervor

David Moragas

La Magrana

21,90 €

Antes de que llegue el nuevo libro de Sally Rooney (Intermezzo, en septiembre) y mientras aún nos dura el buen sabor de boca que desde hace unos meses deja Gabrielle Zevin con Mañana, mañana y mañana, sus seguidores pueden deleitarse con este otro canto generacional, debut en la novela del cineasta David Moragas. El protagonista es un joven que se enamora sin querer y trata de aprender a amar.

Una luz tímida

África Alonso

Seix Barral

21,90 €

Inspirada en una dura historia real y precedida por el éxito teatral de la obra homónima, Una luz tímida es una novela conmovedora sobre la fuerza del amor en tiempos de miedo y opresión. Un homenaje a la memoria histórica del colectivo LGTBIQ+ y a la lucha de aquellas mujeres que decidieron no encajar en lo que la sociedad esperaba de ellas y optaron por vivir en libertad.

El jardín que querría

Pia Pera

Errata Naturae

19 €

«Este libro me hubiera gustado leerlo al principio, cuando estaba llena de amor y entusiasmo, pero mis ideas eran extremadamente vagas». Así cuenta Pia Pera lo que la impulsó a escribir estas páginas: encaminar a quienes se embarcan en una aventura con la tierra considerando nueve entornos posibles: agua, sol, sombra, mar, llanura, colina, montaña, ciudad y huerto.

Tierra

Alberto Torres Blandina

Candaya

25 €

Tierra es un libro que cuenta las intimidades de la historia. A través de los recuerdos cotidianos de personas de más de cien países, Alberto Torres Blandina narra los grandes acontecimientos y los cambios recientes de la humanidad desde el comienzo de la Guerra Fría hasta el día de hoy. Los años se suceden lentamente, en una visión de dron que engloba todos los continentes.

También fuimos silencio

Fran López Galán

Grijalbo

20,90 €

Un terrible pensamiento ha marcado la vida del protagonista de esta historia, provocándole una mezcla de vergüenza y culpa: «Si mis padres estuvieran muertos, todo sería más fácil». Ahora, a punto de alcanzar la treintena, se enfrenta a la ausencia de su madre y a la enfermedad de su padre. Sin embargo, lo que más le pesa es que su familia nunca ha sabido quién es él realmente.