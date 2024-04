En poc menys d’una setmana celebrarem el dia del llibre, que coincideix amb la festa de Sant Jordi.

Segons la UNESCO, es va triar aquesta data per les coincidències en la mort de dos escriptors prou importants dins la història de la literatura: Miguel de Cervantes i William Shakespeare. De fet sempre s’ha dit que un i l’altre moriren el mateix dia del mateix any, cosa del tot incerta.

«Incerta?» Us demanareu. Sí, incerta. O, si més no, matisable. Mirau: per començar, l’autor d’«El Quijote» va ser enterrat el 23 d’abril de 1616, per la qual cosa és fàcil pensar que morí el dia abans, no el mateix dia. Cosa insignificant, però a tenir en compte.

Però per altra banda, l’autor de «Hamlet» i «Macbeth», entre moltes altres obres de teatre i de 154 imprescindibles sonets, tampoc és segur que morís el dia que es dóna per bo. De fet va morir entorn al 23 d’abril, però del calendari que regia en aquell moment l’Imperi britànic, el calendari julià, que es correspon amb el 6 de maig del calendari gregorià, que era el que ja empraven altres països europeus, entre els quals hi havia l’estat espanyol. Per tant, els dos grans mestres moriren amb dies de diferència. Però com diuen el italians, “se non è vero è ben trovato”.

Així que, la notícia que els dos grans artistes moriren el mateix dia no és ben certa, però sí poètica. Per tant, deixem de fixar-nos en minúcies de calendari i fem del 23 d’abril una autèntica festa cultural. La festa de la lectura, de les roses, del llibres al carrer, de les signatures, de les passejades per carrers i places... Tot això és el que realment importa, més enllà de si hi ha coincidència de dates.

Visca el llibre! Visca la lectura! Visca el dia del llibre! Però no només el dia del llibre, Visca el sempre del llibre! Molts d’anys.

Suscríbete para seguir leyendo