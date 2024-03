Margalides Bit

01

Ho he comentat repetidament en aquesta secció, que porta títol de caminada: Els qui habitualment vivim a Palma, no cal que ens anem a la muntanya o al pla per fer salut a través del caminar. Tenim indrets que paga la pena conèixer com els que ens proposen Bartomeu Carrió i Joan Carles Palos als seus diferents llibres de la sèrie “Els camins de Palma”.

02

He descobert que, prop de la Universitat, entre els seus edificis i Son Espanyol, també hi ha alguns caminois interessants, peu pla i envoltats de vegetació, que, en la primavera, omple de color la caminada. A l’espera que brotin les roselles, tenim el camp ple de margalides, grogues i blanques. Preciós entorn.

03

En aquestes rutes, les margalides, de fulla i tall verds i flors cromàtiques, en algun moment del recorregut contrasten amb les antenes i altres elements electrònics que, al fons, ens assenyalen el Parc Bit. És el que hem de pagar per a la tecnologia. I per cert, en el Parc, els carrers, per a vianants i sense cotxes, tenen noms de científics i científiques! Un altre dia en parlarem.

Suscríbete para seguir leyendo